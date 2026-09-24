Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu a condamnat atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei și încălcarea repetată a spațiului nostru aerian de către dronele Rusiei.

„Atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei a ajuns din nou în această dimineață în Republica Moldova: patru drone rusești au încălcat spațiul nostru aerian, iar cel puțin una dintre ele a explodat în nordul țării. Războiul purtat de Rusia pune în pericol întreaga Europă. Condamnăm acest război și suntem alături de Ucraina”, a scris Maia Sandu pe X.

Patru drone au survolat spațiul aerian al Moldovei

În această dimineață, patru drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, potrivit informațiilor comunicate de autorități. Primul obiect a fost observat la ora 05:21, iar alte trei drone au fost detectate ulterior, la 06:14, 06:35 și 06:58, pe diferite direcții în nordul țării. Din motive de securitate, spațiul aerian din zona de nord a fost închis temporar și redeschis la ora 07:46.

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O dronă ar fi explodat la Florești

După survolarea spațiului aerian de mai multe drone, au avut loc alte incidente. Locuitorii din Șoldănești și Florești au raportat zgomote puternice, similare unor explozii. Polițiștii fac verificări în teren.

Potrivit poliției, în jurul orei 07:45, un locuitor din satul Vadul Rașcov, raionul Șoldănești, a semnalat zgomote puternice, similare unor explozii. Preliminar, zgomotele ar fi provenit din zona Camenca, în regiunea transnistreană.

Ulterior, Poliția a recepționat o altă sesizare privind o explozie în apropierea localității Cernița, raionul Florești.

În prezent, polițiștii, împreună cu reprezentanții celorlalte instituții abilitate, desfășoară verificări în teren pentru localizarea eventualelor obiecte.

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Îndemn către cetățeni

Autoritățile îndeamnă cetățenii să își păstreze calmul și să nu se apropie de obiecte necunoscute sau suspecte depistate la sol. În cazul în care sunt observate astfel de obiecte, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat Serviciul 112.