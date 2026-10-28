Președintele Maia Sandu convoacă, în zilele următoare, o ședință a Consiliului Național de Securitate pentru a evalua atacul cibernetic de amploare cu care se confruntă Republica Moldova și pentru a stabili măsurile de răspuns. Anunțul vine în contextul în care șefa statului a participat la o reuniune internațională dedicată controlului celor mai avansate modele de inteligență artificială, despre care avertizează liderii lumii că pot genera riscuri grave dacă nu sunt supravegheate corespunzător.

Reuniunea s-a desfășurat în format virtual și a fost convocată de președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre. La discuții au participat peste 30 de șefi de stat și de guvern, precum și miniștri responsabili de domeniu.

Liderii au analizat necesitatea unor reguli comune pentru dezvoltarea și utilizarea modelelor de inteligență artificială de frontieră, considerate cele mai avansate sisteme existente. Participanții au discutat despre riscurile pe care acestea le pot genera pentru securitatea națională și internațională, dar și despre modalitățile prin care statele pot colabora pentru a preveni eventualele amenințări.

Republica Moldova s-a numărat printre primii semnatari ai Apelului pentru controlul modelelor de inteligență artificială de frontieră, lansat în septembrie, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Documentul a fost susținut, până în prezent, de peste 30 de state și de Comisia Europeană.

Atacul cibernetic din Moldova, în atenția autorităților

În cadrul reuniunii, Maia Sandu a subliniat importanța cooperării dintre state pentru a asigura accesul la instrumente și expertiză în domeniul apărării cibernetice, în special în fața atacurilor facilitate de inteligența artificială.

Mesajul șefei statului vine în contextul atacului cibernetic de amploare care afectează în prezent Republica Moldova. Potrivit informațiilor prezentate de Președinție, atacul ar fi fost, cel mai probabil, facilitat de inteligența artificială.

Pentru a evalua situația și a examina măsurile necesare, Maia Sandu a anunțat convocarea, în zilele următoare, a Consiliului Național de Securitate.

Se cer reguli comune pentru cele mai avansate sisteme de inteligență artificială

Apelul susținut de Republica Moldova promovează menținerea inteligenței artificiale sub direcția și controlul oamenilor, testarea celor mai avansate modele înainte de lansare și evaluarea lor independentă.

Totodată, documentul pledează pentru standarde comune de siguranță, astfel încât statele să poată avea încredere în securitatea acestor tehnologii, iar companiile care le dezvoltă să respecte principii clare.

Discuțiile internaționale au vizat și identificarea domeniilor în care cooperarea dintre țări este cea mai urgentă, precum și elaborarea unui cadru comun de principii pentru siguranța și guvernanța inteligenței artificiale, acceptabil pentru state și aplicabil de către companiile dezvoltatoare.

Atac cibernetic în perioada 19–23 octombrie

Propunerea vine după atacul cibernetic în urma căruia au fost extrase date asociate cu aproximativ 750.000 de IDNP-uri.

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