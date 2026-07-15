Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a mers astăzi la Kiev, unde a participat la ceremonia dedicată Zilei Statalității Ucrainei, la invitația omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski. La eveniment au fost prezenți președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele României, Nicușor Dan, dar și alți lideri europeni, care au transmis mesaje de susținere pentru poporul ucrainean.

În discursul său, Maia Sandu a vorbit despre rezistența Ucrainei în fața războiului declanșat de Rusia și a subliniat că Republica Moldova rămâne solidară cu vecinii săi.

„În fiecare zi, lumea este martora unui lucru extraordinar. Vedem ucraineni care aleg curajul în locul fricii. Vedem medici care salvează vieți sub bombardamente, salvatori care caută supraviețuitori printre ruine și militari care își apără patria cu un curaj nețărmurit”, a declarat șefa statului.

Maia Sandu la Kiev/ presedinte.md

Președintele a transmis că oamenii din Republica Moldova sunt alături de Ucraina „cu admirație, compasiune și o solidaritate de neclintit”.

„Nu vom înceta niciodată să credem că Ucraina va învinge, iar binele va triumfa asupra răului”, a spus Maia Sandu.

În mesajul său final, șefa statului a apreciat lupta ucrainenilor pentru libertate și demnitate.

„Bombele nu pot transforma demnitatea în supunere”, a declarat Maia Sandu.

Maia Sandu la Kiev/ presedinte.md

Vizita la Kiev continuă cu participarea președintelui la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est. Oficialii vor discuta despre situația de securitate din regiune, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al statelor candidate.

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Deplasarea are loc la doar două zile după ce Republica Moldova s-a alăturat Coaliției de Voință – un grup format din peste 30 de state care și-au unit eforturile pentru susținerea Ucrainei în procesul de obținere a unui armistițiu și a unei păci durabile.

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