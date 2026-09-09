Maia Sandu condamnă atacurile rusești asupra Ucrainei și avertizează asupra riscurilor pentru Republica Moldova. Președintele a declarat că războiul purtat de Rusia în Ucraina a ajuns, din nou, periculos de aproape de hotarul țării noastre, după ce două persoane au murit în urma atacului cu drone asupra punctului de trecere Starokazacie, aflat la aproximativ un kilometru de Republica Moldova. Șefa statului a amintit și despre drona rusească ce a intrat ieri în spațiul aerian al țării noastre, a traversat în România, apoi a revenit în Moldova și s-a prăbușit în raionul Rîșcani.

Maia Sandu a criticat și vocile care, în opinia sa, încearcă să minimalizeze pericolul reprezentat de Rusia și războiul din Ucraina.

„Să negi pericolul în timp ce dronele și rachetele rusești seamănă moarte și pun Moldova în calea pericolului și să critici eforturile țării tale de a-și consolida sistemul de apărare înseamnă să alegi trădarea în locul siguranței propriului popor”, a declarat președintele.

Sandu a precizat că autoritățile vor continua să consolideze capacitatea Republicii Moldova de a-și proteja spațiul aerian și hotarele. „Noi alegem să facem ce ne stă în puteri să ne apărăm oamenii”, a mai spus șefa statului.

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Atac cu drone la Starokazacie, în apropiere de frontiera cu Republica Moldova

Un atac cu drone a avut loc în noaptea de 8 spre 9 septembrie la punctul de trecere a frontierei Starokazacie, din Ucraina, aflat în apropierea localității Tudora din Republica Moldova. În urma atacului, două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite. Activitatea punctului de trecere Tudora-Starokazacie a fost suspendată.

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Un moldovean, rănit în atacul de la Starokazacie

Un cetățean al Republicii Moldova a fost rănit în urma atacului cu drone asupra punctului de trecere Starokazacie, precizează Ministerul Afacerilor Interne. Acesta a refuzat spitalizarea și și-a continuat deplasarea cu automobilul spre Chișinău. Totodată, cele două persoane decedate în urma atacului sunt ucraineni. Până la această oră, nu au fost confirmate persoane din Republica Moldova printre cei decedați.

Potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, atacul a avut loc între orele 23:35 și 00:05. Autoritățile ucrainene au anunțat că o dronă a atacat punctul de trecere Starokazacie, iar alte două drone au căzut în apropiere. Toate aparatele au ajuns pe teritoriul Ucrainei.

În urma atacului, infrastructura punctului de trecere a fost afectată, iar activitatea acestuia a fost oprită.

Nu au fost găsite drone în Moldova

Poliția de Frontieră anunță că pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost găsite fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte pericol pentru populație.

Autoritățile moldovenești monitorizează situația și țin legătura cu cele din Ucraina, iar oamenii sunt îndemnați să nu se apropie de eventuale resturi de drone sau obiecte necunoscute și să sune la 112 dacă le observă.

Potrivit ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, în urma atacurilor au fost înregistrate pierderi de vieți omenești și persoane rănite, inclusiv în rândul polițiștilor de frontieră ucraineni.