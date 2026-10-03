Președintele Republicii Moldova și președintele Parlamentului au venit cu reacții, după ce cinci drone au survolat spațiul aerian al țării noastre. Conducerea de vârf a țării condamnă atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei și spune că Ucraina are nevoie de sprijin pentru a-și apăra oamenii și a proteja și pacea noastră.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE RM: „În această dimineață, în doar 15 minute, cinci drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova și au explodat în apropierea unor localități din patru raioane. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol direct viața cetățenilor noștri.

Condamn atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei din această noapte și violarea spațiului aerian al țării noastre. Rusia poate opri acest război chiar astăzi, iar cât timp continuă să atace, Ucraina are nevoie de sprijin pentru a-și apăra oamenii și a proteja și pacea noastră”.

Totodată, șefa statului a îndemnat cetățenii să nu se apropie dacă observă fragmente de drone sau opbiecte suspecte și să anunțe imediat poliția.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei ajunge tot mai aproape de casele oamenilor din Republica Moldova. În această dimineață, în doar câteva zeci de minute, cinci drone și rachete au încălcat spațiul aerian al țării noastre, iar exploziile s-au produs în apropierea unor localități din patru raioane.

Condamn ferm atacurile Rusiei asupra Ucrainei și încălcarea repetată a spațiului aerian al Republicii Moldova. Nu vom accepta ca războiul purtat de Rusia să pună în pericol viața și securitatea cetățenilor noștri. Rusia poate opri acest război. Până atunci, Moldova va continua să-și protejeze oamenii și să-și consolideze capacitatea de a face față acestor amenințări”.

Cinci aparate de zbor au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

Cinci aparate de zbor au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, în această dimineață în proximitatea localităților Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hîncești, Tudora și Căușeni.

Explozii la Ștefan Vodă, Căușeni și Hîncești

În apropierea localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a fost semnalată o explozie într-un câmp cu viță-de-vie, în apropierea unei brigăzi agricole. Nu au fost raportate victime. În urma incidentului s-a produs un incendiu de vegetație, iar geamurile brigăzii au fost deteriorate. Totodată, au apărut și imagini suprinse de localnicii de la Dubovca Hîncești, unde la fel s-a produs o explozie, după ce o dronă s-a prăbușit. Din imagini se vede cum polițiștii sunt la locul exploziei și cercetează împrejurimile, iar martorii spun că s-a simțit că explozia a fost una puternică. la Căușeni, localnicii au surprins imagini cu fragmente de drone.

Fragmente de drone, depistate la Anenii Noi și Hîncești

Fragmente de dronă au fost depistate în apropierea localităților Dubovca și Hîncești, dar și în raionul Anenii Noi, între satele Delacău și Puhăceni.

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Alertă în apropiere de Brănești

O explozie a avut loc la 1 octombrie în apropierea localității Brănești, raionul Orhei. Momentul în care s-a produs deflagrația a fost surprins de camerele de supraveghere. Poliția a fost alertată după ce în zonă s-a auzit un zgomot puternic. Imediat au fost mobilizate serviciile specializate. Potrivit informațiilor preliminare, obiectul a fost identificat în apropierea unui drum.

Cum a crescut numărul încălcărilor spațiului aerian al Moldovei de la începutul războiului din Ucraina

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de 44 de ori de la începutul acestui an, de peste două ori mai mult decât în tot anul 2025. Datele Serviciului de Operații Aeriene al Armatei Naționale, prezentate până la 24 septembrie, arată o creștere constantă a incidentelor pe fondul atacurilor aeriene asupra Ucrainei. În total, în perioada 2022–2026, au fost înregistrate 81 de cazuri în care în spațiul aerian al țării au pătruns drone, rachete sau alte obiecte aeriene.

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