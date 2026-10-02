Scandal la ședința Parlamentului, după ce deputata Alternativa Olga Ursu a cerut audierea ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, pentru explicații privind situația de pe râurile Nistru și Prut. Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi, iar în timpul dezbaterilor, Ursu a fost trimisă „la culcare” de deputatul PAS Vasile Grădinaru. Pentru PRO TV, acesta a explicat că, în vară, când nivelul Nistrului a început să scadă alarmant, ministrul Mediului ar fi solicitat autorităților să întreprindă anumite măsuri, însă reprezentanții MAN ar fi reacționat atunci printr-o postare pe Facebook, în care susțineau că au verificat situația și că există apă, îndemnându-l pe ministru să „meargă la culcare”.

Schimbul de replici a început după ce Olga Ursu a cerut în plen ca ministrul Mediului să fie audiat în Parlament pentru a prezenta situația hidrologică de pe Nistru și Prut, inclusiv măsurile întreprinse de autorități.

Olga URSU, DEPUTAT ALTERNATIVA: „Stimați colegi din PAS, spuneți ce anume ascundeți despre situația hidrologică de pe Nistru și Prut. Toată opoziția vă cere astăzi audierea ministrului Mediului. Anume pentru faptul să nu existe manipulări, speculații, nu mă întrerupeți. Vrem ca Gheorghe Hajder să explice exact situația de pe Nistru, pe Prut, localitate cu localitate ce se întâmplă și ce a fost întreprins. De ce ați lăsat debitul să fie minim și critic. Ce a fost întreprins până acum?”.

Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi.

Ion Chicu a venit în apărare

Ulterior, deputatul Alternativa Ion Chicu a cerut colegilor din Parlament să aibă un limbaj mai respectuos în timpul ședințelor. Potrivit acestuia, Ursu s-ar fi adresat colegilor „frumos” atunci când a solicitat audierea ministrului Mediului.

Ion CHICU, DEPUTAT ALTERNATIVA: „Vreau să rog colegii din Parlament atunci când colegii noștri vin cu o inițiativă sau solicitare să fim mai respectuoși. Domnul Grădinaru, doamna Ursul s-a adresat frumos Parlamentului cu o inițiativă, să spui la culcare nu este frumos, haideți să fim mai toleranți și să nu avem așa reacții”.

După ședință, Olga Ursu a declarat că opoziția vrea să afle situația reală de pe Nistru și Prut și cât de pregătită este Republica Moldova pentru eventualele probleme legate de resursele de apă.

Olga URSU, DEPUTAT ALTERNATIVA: „Au ce ascunde sau nu vor ca populația să cunoască situația reală de pe râul Nistru și Prut. Vrem să știm localitate cu localitate ce se întâmplă și cât de pregătită este Republica Moldova”.

Ursu a afirmat că, în timpul solicitării sale de audiere a ministrului Mediului, deputatul PAS Grădinaru i-ar fi spus „la culcare”. Potrivit acesteia, în apărarea sa ar fi intervenit Ion Chicu, iar deputata PAS Marcela Adam i-ar fi strigat acestuia „să-ți educi colegii”.

Olga URSU, DEPUTAT ALTERNATIVA: „În timp ce am cerut audierea ministrului Mediului, deputatul Grădinaru mi-a zis „la culcare”. În apărare a venit deputatul Ion Chicu, care a cerut ca să fie mai respectuoși, deputatul Marcela Adam a strigat la Ion Chicu „să-ți educi colegii”. Aceste lucruri sunt indignabile”.

Reacția lui Vasile Grădinaru

Contactat de PRO TV, deputatul PAS Vasile Grădinaru i-a acuzat pe reprezentanții MAN de ipocrizie și spune că, în vară, când nivelul Nistrului a început să scadă alarmant, ministrul Mediului ar fi solicitat autorităților să întreprindă anumite măsuri.

„Ipocrizia marca MAN! În vară, când a început scăderea alarmantă a nivelului Nistrului, ministrul Hajder a tras un semnal de alarmă și a solicitat întreprinderea anumitor măsuri din partea statului și Primăriei Chișinău”, a declarat Grădinaru pentru PRO TV.

De ce i-a spus „la culcare?”

Potrivit deputatului PAS, reprezentanții MAN ar fi reacționat atunci printr-o postare pe Facebook, în care spuneau că au verificat situația și că există apă, iar ministrului Mediului i-ar fi transmis să „meargă la culcare”.

„Venind astăzi în Parlament cu solicitarea de audiere a ministrului Hajder privind situația alarmantă de pe Nistru, de fapt ei recunosc fie că mint, fie că au greșit, fie că sunt ipocriți. Iar eu i-am amintit doamnei deputat care a fost mesajul MAN în legătură cu acest subiect”, a mai spus Grădinaru.