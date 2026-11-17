Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat după ce două drone au survolat marți spațiul aerian al țării, una dintre acestea fiind surprinsă deasupra municipiului Chișinău. Șefa statului afirmă că incidentul a provocat îngrijorare în rândul locuitorilor Capitalei și acuză Rusia că ignoră neutralitatea și suveranitatea Republicii Moldova.

Azi seara, locuitorii Chișinăului s-au alertat din cauza că dronele războiului pornit de Rusia ajung chiar deasupra orașului. Oamenii sunt îngrijorați pentru că înțeleg că Rusiei nu-i pasă nici de neutralitate, nici de suveranitate și nici de viața umană”, a scris Maia Sandu.

Președinta a criticat și mesajele transmise de Moscova în spațiul public, afirmând că există o contradicție între discursul propagandistic și acțiunile Rusiei.

„Iar când Rusia mimează grija față de soarta Moldovei în propaganda din televizoare, dar trimite drone la noi acasă – aceasta arată cinismul fără margini al conducătorilor de la Moscova”, a declarat șefa statului.

Maia Sandu: „Nu avem capacitățile de apărare necesare pentru a ne proteja de drone”

În același mesaj, Maia Sandu a reiterat că Republica Moldova își dorește pace, dar a recunoscut că țara nu dispune de suficiente capacități pentru a se apăra de astfel de amenințări.

„Moldova își dorește pace. Moldova muncește pentru pace. Nu avem capacitățile de apărare necesare pentru a ne proteja de dronele care ne pun în pericol securitatea”, a menționat președinta.

Șefa statului a adăugat că autoritățile vor continua să condamne războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, să ceară sancționarea Moscovei și să sprijine Kievul.

Totodată, Maia Sandu a afirmat că Republica Moldova va continua să investească în apărarea națională, cu sprijinul țărilor partenere.

Două drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, în după-amiaza zilei de 17 noiembrie, două aparate de zbor fără pilot au ajuns în spațiul aerian al Republicii Moldova. Unul dintre acestea, de tip Geran-2, a fost detectat de Centrul Operații Aeriene la ora 15:49, venind din direcția regiunii Odesa, Ucraina, și îndreptându-se spre Tiraspol.

La ora 16:02, aceeași dronă a pătruns din nou în spațiul aerian național, de această dată deplasându-se spre localitatea Mălăiești, raionul Criuleni.

Un alt aparat de zbor, identificat de autorități drept o dronă de tip Shahed, a fost semnalat deplasându-se din sudul țării spre sectorul Botanica al municipiului Chișinău. Acesta a fost surprins și de echipa PRO TV deasupra Capitalei, la ora 16:31.

Spațiul aerian al Republicii Moldova, restricționat

În urma incidentelor, la ora 16:27, autoritățile au decis restricționarea întregului spațiu aerian al Republicii Moldova, invocând motive de securitate.

Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale a anunțat că monitorizează în continuare situația, în coordonare cu instituțiile competente și partenerii.

Ulterior, la ora 17:20, unul dintre aparatele de zbor a fost surprins în imagini în raionul Florești.

Autoritățile au îndemnat populația să nu se apropie de drone sau de eventualele fragmente ale acestora, să nu le atingă și să anunțe imediat Serviciul 112, după ce s-au îndepărtat de zona de pericol.

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