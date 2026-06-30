Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a conferit „Ordinul Onoarei” viceministrului pentru afaceri europene a Republicii Cipru, Marilena Raouna, printr-un decret semnat la data de 30 iunie. Distincția a fost acordată în semn de „înaltă apreciere pentru cooperarea excelentă și pentru angajamentul ferm față de promovarea politicii de extindere a Uniunii Europene”, în contextul exercitării de către Cipru a Președinției Consiliului UE.

Potrivit Președinției, contribuția părții cipriote a fost esențială în susținerea parcursului european al Republicii Moldova, în special în perioada în care țara noastră a făcut pași importanți în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Pe durata Președinției Consiliului UE deținută de Cipru, Republica Moldova a reușit să deschidă oficial negocierile pentru primul grup de capitole și să lanseze discuțiile tehnice pentru alte trei grupuri de capitole, ceea ce reprezintă un progres semnificativ în procesul de integrare europeană.

Decret/ Președinția RM

La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, în cadrul celei de-a doua Conferințe interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participarea delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Citeste si : Uniunea Europeană a deschis primul cluster de negocieri cu Republica Moldova. Maia Sandu: „Este o realitate pe care deja o construim”

Deschiderea negocierilor pe Clusterul „Valori fundamentale”

Săptămâna trecută, într-un comunicat comun, președinții Consiliului European și Comisiei Europene, Antonio Costa și Ursula von der Leyen, au precizat că deschiderea oficială a discuțiilor din clusterul VALORI FUNDAMENTALE va avea loc pe 15 iunie, adică astăzi, la Conferința Interguvernamentală de la Luxemburg. Acest pachet cuprinde 5 capitole esențiale, este vorba de drepturile omului, justiție, achiziții publice, statistică și control financiar.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la UE în martie 2022. 3 luni mai târziu, împreună cu Ucraina, a obținut statutul de țară candidată. Cele două state au lansat oficial negocierile de aderare în iunie 2024, iar până în prezent au purtat discuții tehnice cu Comisia Europeană pe toate cele șase clustere de negociere care cuprind 35 de capitole. Actuala conducere a Republicii Moldova și-a propus drept obiectiv semnarea tratatului de aderare la UE până în 2028.