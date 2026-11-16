Președintele Maia Sandu pleacă astăzi la Bruxelles, unde va efectua o vizită de lucru în perioada 16–17 noiembrie. În cele două zile, șefa statului va avea întrevederi cu mai mulți oficiali europeni și va participa la Forumul privind extinderea Uniunii Europene, unde va vorbi despre parcursul european al Republicii Moldova și securitatea Europei.

Potrivit președinției, în cadrul forumului, Maia Sandu va vorbi despre progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la UE, reformele realizate și contribuția viitorilor membri la securitatea Europei. Evenimentul va aborda și perspectivele negocierilor de aderare și pregătirea Uniunii Europene pentru primirea unor noi membri.

Întrevederi cu oficiali europeni

La Bruxelles, șefa statului se va întâlni cu președintele Consiliului European, António Costa, președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, și comisarii europeni Andrius Kubilius, Marta Kos și Michael McGrath.

Discuțiile vor viza negocierile de aderare a Republicii Moldova la UE, reformele necesare și cooperarea în domeniul securității și apărării.

Republica Moldova, în procesul de aderare la UE

Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană în iunie 2024. În 2026, țara a avansat în negocierile pentru mai multe capitole, iar autoritățile și-au propus să încheie procesul până la începutul anului 2028.

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Marta Kos a cerut unitate în Parlamentul de la Chișinău

Pe 9 noiembrie, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a susținut un discurs în Parlamentul Republicii Moldova, în care le-a cerut deputaților să-și unească eforturile pentru integrarea europeană. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat atunci că actualul legislativ va fi „Parlamentul integrării europene”. Deputații comuniști și socialiști au boicotat ședința.

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