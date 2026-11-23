Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit Premiul „Femei pentru pace și securitate”, acordat de Adunarea Parlamentară a NATO, în cadrul sesiunii desfășurate la Berlin.

Distincția este oferită femeilor care au demonstrat leadership în gestionarea provocărilor de securitate și au contribuit la consolidarea păcii, atât la nivel național, cât și internațional.

Republica Moldova este partener al NATO din 1994. Cooperarea dintre cele două părți vizează modernizarea instituțiilor din domeniul apărării, consolidarea rezilienței și dezvoltarea securității cibernetice.

Autoritățile de la Chișinău subliniază că această colaborare se desfășoară cu respectarea statutului de neutralitate, prevăzut în Constituția Republicii Moldova.