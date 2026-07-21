Un șofer de camion a fost surprins în timp ce efectua o manevră periculoasă în trafic, încălcând mai multe reguli de circulație. Imaginile surprinse de camera de bord a unui alt automobil au ajuns pe rețelele sociale și au stârnit reacții din partea participanților la trafic.

În imaginile publicate online se observă cum conducătorul unui camion traversează marcajul longitudinal continuu, pătrunde pe contrasens și efectuează un viraj la stânga într-o zonă în care această manevră ar fi fost interzisă.

Filmarea realizată cu ajutorul unei camere de bord a fost publicată pe rețelele sociale, unde mai mulți utilizatori au atras atenția asupra riscurilor create de asemenea comportamente în trafic.

Deocamdată nu este clar dacă șoferul camionului a fost identificat sau sancționat de autorități.