Cei care au nevoie de manuale școlare le pot găsi centralizat și gratuit pe o platformă online. EDUresurse este noul intrument lansat de Ministerul Educației pentru elevi, profesori și părinți. Pe lângă manuale, aici sunt disponibile lecții video, exerciții interactive. Și, pentru că suntem într-o eră tot mai avansată digital, platforma are și un asistent cu inteligență artificială.

Până acum, materialele educaționale erau disponibile pe diferite platforme și site-uri. Prin EduResurse, ministerul educației își propune să le adune într-un singur loc. Și accesul la ele devine mai facil. Pe platformă sunt disponibile deja manuale digitale pentru mai multe discipline, inclusiv matematică, biologie, fizică, chimie și informatică. Pe lângă manuale, platforma include planuri de lecții, prezentări, exerciții, teste, simulări interactive, materiale video și resurse pentru pregătirea examenelor.

Dina MUNTEANU, REPORTER PROTV: „Să admitem că avem nevoie de manualul de Fizică pentru clasa a 6-a. Scriem la căutare cuvantul cheie și asteptăm răspunsul. Resursele pot fi găsite prin filtre, în funcție de nivelul de studii, clasă, disciplină, profil, tipul materialului și limba de instruire.”

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI: „Este un efort din încercările noastre de a avansa cât mai rapid cu procesul de digitalizare a școlilor noastre și digitalizarea procesului de învățare și totodată se cuplează perfect cu eforturi de debirocratizare pentru că aici profesorii și elevii vor găsi resurse utile care le vor economisi din timpul necesar pentru a le dezvolta de sine stătător.”

Unele resurse permit elevilor să asculte textele, să rezolve exerciții interactive sau să participe la simulări și lucrări de laborator. O altă funcție este asistentul bazat pe inteligență artificială. Acesta poate identifica resursele necesare în funcție de subiectul pe care vrea să-l studieze elevul. De exemplu, pentru pregătirea unui examen la matematică, asistentul poate recomanda fișe de lucru, lecții video și alte materiale disponibile pe platformă.

„La moment, platforma este populată cu peste 20.000 de resurse. Profesorul în sala de clasă poate folosi această platformă, o poate folosi acasă, atunci când vrea să se pregătească de ore. Și elevii, de asemenea, pot utiliza, sau părinții pot utiliza platforma în scopul învățării.”

Platforma poate fi accesată de pe calculator, tabletă sau telefon. Platforma a fost dezvoltată de UNICEF, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Proiectul a beneficiat de un buget de aproximativ 34 de mii de euro.