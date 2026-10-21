Scutirea de TVA pentru consumul casnic de energie electrică ar putea crește de la 100 la 150 kWh pe lună, iar scutirile personale și cele pentru persoanele întreținute ar urma să fie majorate.

Sunt câteva dintre modificările propuse la proiectul politicii fiscale pentru 2027, anunțate de președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Marcel Spatari.

Mai multă energie electrică fără TVA

Cantitatea de energie electrică pentru care consumatorii casnici vor beneficia de scutirea de TVA a fost majorată de la 100 la 150 kWh pe lună, comparativ cu prima versiune a proiectului.

Scutiri mai mari pentru contribuabili

Pentru persoanele care beneficiază de scutirea personală majorată, inclusiv persoanele cu dizabilități severe și accentuate, se propune o creștere cu 6.660 de lei anual față de prima versiune a proiectului.

Totodată, scutirea pentru fiecare persoană întreținută, inclusiv copii, ar urma să crească cu 1.140 de lei pe an.

Facilități pentru sport și instituții sociale

Cheltuielile pentru serviciile sportive vor putea reduce impozitul pe venit, iar mai multe organizații sportive vor putea primi echipamente donate fără TVA și taxe vamale.

De asemenea, a fost păstrată scutirea de TVA pentru bunurile și serviciile destinate construirii și funcționării instituțiilor de asistență socială.

TVA de 8% pentru unele produse agricole

Cota TVA de 8% pentru grâu, porumb și semințe de floarea-soarelui va fi menținută pe tot parcursul anului 2027. Proiectul prevede și introducerea taxării inverse pentru anumite tranzacții agricole.

Facilități pentru investițiile în energia verde

Investitorii eligibili vor putea amâna cu până la 20 de luni plata taxelor vamale pentru bateriile importate, cu posibilitatea anulării acestora dacă sunt respectate condițiile legale.