Deputatul PAS Marcel Spătari va prelua conducerea Comisiei economie, buget și finanțe din Parlament. Acesta a anunțat că a acceptat propunerea colegilor din fracțiunea PAS și și-a prezentat primele obiective pentru noua funcție: atragerea investițiilor europene, simplificarea sistemului fiscal și apropierea legislației economice de standardele Uniunii Europene.

„Astăzi am acceptat propunerea colegilor din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate de a prelua președinția Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe”, a anunțat deputatul.

Acesta a enumerat activitatea desfășurată până acum în domeniul integrării europene. Spătari susține că membrii comisiei au oferit corapoarte la zeci de proiecte de lege privind transpunerea legislației europene, au găzduit delegații de parlamentari din statele europene și au audiat grupurile de lucru ale Guvernului pentru toate cele 33 de capitole de negociere.

Totodată, deputatul a menționat constituirea unui Consiliu de Experți, din care fac parte 88 de specialiști din mediul academic, societatea civilă și diaspora.

„Să susținem creșterea economică prin investițiile europene”

Pentru noua funcție, Spătari spune că și-a stabilit mai multe obiective.

„În primul rând, să susținem creșterea economică prin investițiile europene”, a declarat deputatul.

Acesta a făcut referire la Planul de creștere pentru Republica Moldova și la finanțările europene prevăzute pentru țara noastră.

„Planul de creștere pentru Republica Moldova vine cu finanțări consistente din partea Uniunii Europene, 1,9 miliarde de euro care trebuie absorbite de țara noastră în proiecte concrete de infrastructură și de dezvoltare economică”, a precizat Spătari.

Sistem fiscal simplu și legislație compatibilă cu UE

Un alt obiectiv anunțat de viitorul președinte al Comisiei este simplificarea sistemului fiscal.

„Trebuie să ne asigurăm că avem un sistem fiscal simplu și echitabil”, a spus Spătari.

Deputatul susține că instituția pe care o va conduce trebuie să contribuie la armonizarea legislației economice a Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene și la crearea unor condiții care să permită dezvoltarea mediului de afaceri și accesul companiilor moldovenești pe piața unică europeană.

„Toate comisiile trebuie să lucreze pentru același obiectiv”

Spătari a mai declarat că, deși își schimbă domeniul de activitate, va continua cooperarea cu Comisia pentru Integrare Europeană.

„Ne vom asigura că toate comisiile parlamentare din Parlamentul Republicii Moldova colaborează pentru același obiectiv: aderarea țării noastre la Uniunea Europeană”, a subliniat deputatul.

Alte remanieri în comisiile parlamentare

Schimbarea lui Spătari face parte dintr-un proiect mai amplu de modificare a componenței comisiilor permanente.

Potrivit proiectului aprobat de Biroul permanent al Parlamentului la 9 septembrie, Adrian Băluțel urmează să preia funcția deținută de Spătari la conducerea unei alte comisii.

Totodată, Ion Groza îl va înlocui pe Băluțel în funcția de vicepreședinte, iar Roman Roșca îl va înlocui pe Groza în funcția de secretar.

Alte modificări îl vizează pe Alexandr Trubca, care urmează să fie înlocuit de Iurie Levinschi în funcția de vicepreședinte al unei comisii. Valeriu Robu va deveni secretar, iar Victor Mătrăgună va intra în componență în calitate de membru.

Proiectul urmează să fie supus votului în plen, iar modificările vor intra în vigoare la data adoptării hotărârii.