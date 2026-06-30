Un bărbat de 34 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de implicare într-o schemă de distribuire a substanțelor narcotice. La domiciliul său au fost depistate marijuana, hașiș și cocaină, în valoare de peste un milion de lei.

Potrivit poliției, bărbatul ar fi avut rolul de depozitar și curier în cadrul rețelei, fiind responsabil de păstrarea, porționarea și livrarea substanțelor narcotice către consumatori.

Percheziții la domiciliu

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul său, autoritățile au ridicat peste un kilogram de marijuana, hașiș și cocaină, precum și cântare electronice de înaltă precizie, pachete tip zip-lock și alte obiecte folosite la ambalare.

Prevederile legale

Bărbatul este pasibil de pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani.

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