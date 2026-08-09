A muncit în cele mai renumite restaurante cu stele Michellin, a studiat domeniul patiseriei la cea mai bună Academie din Franța, iar recent a devenit câștigătoare unui concurs culinar din România. Vorbim despre Marina Luca, o tânără de 30 de ani, care datorită pasiunii, experienței și viziunii a deschis un laborator la București unde creează deserturi de autor. Produsele ei au reușit să cucerească și au fost comandate pentru evenimente marca Vogue Italia, Elle Magazine sau Tiffany.

Marina LUCA, PATISER: „Povestea mea poate să inspire mulți alți tineri. În ecuație sunt mai multe elemente, trebuie să fii și ambițios, și talentat, să ai și caracter. Pentru că dacă ai talent și nu ai caracter te mănâncă rechinii, nu reușești să răzbați. Toată cariera mea a fost o durere, succesul arată frumos, dar de multe ori zic că e o mare durere."

Așa se descrie Marina Luca, iar acțiunile ei de până acum reflectă fiecare cuvânt în parte. Ultimul, un concurs culinar din România, pe care l-a câștigat.

Marina LUCA, PATISER: „Acel show primele cinci zile a fost un calvar, până mi-am adaptat mintea. Am depășit foarte multe limite personale. Nu fugi de ce îți e frică, eram la București deja al doilea an și am făcut-o și strategic pentru afacerea care o am. În România totuși e o mare treabă să fii la tv."

Mai ales că pe parcursul competiției s-a confruntat cu un accident, dar nu a cedat.

Marina LUCA, PATISER: „Medicii au zis trebuie să faci o pauză minim de două zile, cu bandajul. Dar următoarea zi aveam filmări, nu m-am oprit. A fost o provocare mare. Nu ai flexibilitate, mai ales să faci un desert, unde totul trebuie să fie fin, detalii. Când m-am ars eram și la mijloc de emisiune. A trecut ceva de atunci, din decembrie. Meseria de patiser cu siguranță m-a ajutat, se vedea că aveam o identitate în farfurie."

Așadar să revenim la domeniul care o reprezintă și anume patiseria. S-a apucat de această meserie pe când avea 17 ani și vindea deserturi create de ea la diferite târguri. Apoi a început să-și construiască o mică afacere și să creeze torturi la comandă.

Marina LUCA, PATISER: „Eram prima în Moldova care făcea naked cake, toate erau cu marțipan."

Și chiar dacă îi mergea bine, a decis să nu se oprească aici, ci să investească în studii. Știa bine unde anume vrea să învețe, iar odată cu intenția a început ”prima armată” din viața ei, spune Marina.

Marina LUCA, PATISER: „Tu îți garantezi succesul, adică să nu renunți.Am decis că vreau să învăț în cea mai bună academie din lume. Studiile le-am făcut la Alain Ducasse. Banii pentru școală i-am câștigat singură, vin dintr-o familie simplă, mama nici nu mă susținea mult pentru că e o muncă prea grea."

Școala, pe care a făcut-o în limba franceză a călit-o, iar pe lângă cunoștințe s-a ales cu multă forță și un caracter bine șlefuit pentru a rezista într-un domeniu greu și cu o concurență acerbă. De aici începe o poveste mai serioasă a Marinei în domeniul antreprenoriatului. Tânăra a creat o linie de deserturi de autor.

Marina LUCA, PATISER: „Prima creație a fost yuzu, l-am creat după ce am absolvit Academia. Prietenul meu cel mai bun mi-a făcut cadou un yuzu, un citric japonez. E considerat regele citricelor e și cel mai scump, dar elegant și aristocrat ca și gust. Deserturile de autor pe care le-am creat s-au născut din totalul de experiență, studiile nu sunt suficiente. Ca să ai o identitate și o creativitate din ceea ce pui în farfurie, trebuie să fii multilateral dezvoltat. Făceam și șah, sunt pasionată și de artă, și muzica clasică."

Nu s-a oprit nici aici, iar ca să-și dezvolte expertiza a decis să muncească în restaurante cu stele Michellin din Franța, Londra sau Elveția și a învățat de la cei mai buni.

Marina LUCA, PATISER: „Atunci a fost clar ce vreau să fac cu viața mea profesională, cel mai înalt nivel sau mă las."

Anii de muncă și efortul depus au adus roadele peste zece ani, când deserturile create de Marina Luca au fost solicitate la evenimente marca Vogue Italia, Elle Magazine, Tiffany, dar și ale unor celebrități precum Chiara Ferragni sau Natalie Portman.

Marina LUCA, PATISER: „Mi-am construit cariera așa încât proiectele să vină la mine, nu eu la ele, să fie organic. Iar pentru asta argumentele erau merg să învăț în cea mai bună Academie din lume, merg să muncesc în cele mai bune locuri cu stele, îmi fac propriul brand și oamenii vor să lucreze cu tine."

Acum tânara are propriul laborator în România și încearcă să educe consumatorii și papilele lor gustative prin deserturi. Iar ea continuă să-și găsească cea mai bună versiunea a ei în domeniul profesional pe care l-a ales.

Marina LUCA, PATISER: „Nu o să cedez la acest perfecționism, datorită lui am și reușit. Încăpățânarea de a face lucruri complicate, perfecte și de a nu face lucruri simple, dar safe. Mi-am confirmat că succesul e o durere foarte mare. Și dragostea și pasiunea a fost la bază."

