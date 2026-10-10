Într-o capitală sufocată de mașini și cu un număr insuficient de locuri de parcare, automobilele abandonate ocupă spațiul public ani la rând. Sunt ruginite, nefuncționale și, spun locatarii, nimeni nu le poate scoate din curți. Problema este că legislația nu oferă, deocamdată, o procedură clară pentru evacuarea lor doar pentru că au fost lăsate acolo.

„Ne deranjează, nu avem unde parca mașina.”

„De ce au mai făcut parcările acestea dacă ele practic nu funcționează. Am pus mașina și stau cu anii.”

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „În această curte din sectorul Ciocana, locurile de parcare sunt ocupate de mașini care nu mai circulă de ani de zile.”

Automobilele au anvelopele dezumflate, sunt ruginite și nefuncționale.

„Este de mulți ani aici.”

„Noi știm mașina ceea, de câte ori au venit să o ia și nimeni nu poate. Ele trebuie de luat clar, încurcă la parcare, la lume. Noi în loc să ne parcăm, trebuie să umblăm prin preajma la casa asta să căutăm un loc de parcare. Și astfel de mașini sunt o grămada.”

Iar într-un oraș în care fiecare loc de parcare contează, un automobil care nu mai circulă înseamnă un loc ocupat inutil. Fenomenul nu se limitează însă la curțile din capitală. Zeci de mașini abandonate pot fi văzute și în parcările de la marginea străzilor, cum ar fi de exemplu pe strada Petru Zadnipru.

„Stau cu anii aici. Ar fi o idee foarte bună dacă vor fi eliminate, duse la parcările speciale.

Dacă vorbim despre statistici, în Chișinău, potrivit datelor Agenției Proprietății Publice sunt înregistrate peste 290 de mii de autoturisme. Câte dintre acestea sunt abandonate nu se știe. Cert este că aceste automobile ocupă peste 20 la sută din suprafața străzilor Capitalei, potrivit unei analize realizate de economistul Veaceslav Ioniță.

Legea pune evacuarea mașinilor abandonate în sarcina autorităților locale, dar nu există un mecanism clar care să stabilească atunci când un automobil este considerat abandonat și poate fi ridicat. De aici apare și disputa dintre Primărie și Poliție, care își pasează responsabilitatea, chiar dacă anterior instituțiile au colaborat și au evacuat zeci de automobile.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Parcările neregulamentare, mașinile abandonate și multe altele țin de competența Ministerului de Interne.”

Pavel APOSTOL, ȘEF INTERIMAR, DIRECȚIA SECURITATE RUTIERĂ, INSP: „În conformitate cu prevederile legii 131 cu privire la siguranța traficului rutier de competența autorităților publice locale ține evacuarea unităților de transport abandonate, care stau pe marginea drumului. Prin urmare cei de la autoritatea publică locală trebuie să asigure ca acest proces să se desfășoare în deplină concordanță cu legislația în vigoare să aibă regulament, condiții de transportare, să fie evacuate.”

O mașină nu poate fi ridicată doar pentru că pare abandonată. Evacuarea este permisă în anumite situații, de exemplu când vehiculul creează un pericol sau este parcat ilegal. Dacă este parcat regulamentar, procedura devine mult mai complicată.

În Republica Moldova sunt înregistrate peste 900 de mii de automobile, însă aproape 254 de mii nu au nici asigurare, nici revizie tehnică și, cel mai probabil, nu circulă efectiv, potrivit unei analize prezentate de Veaceslav Ioniță în mai 2026. Legea mobilității urbane aprobată săptămîna aceasta de Guvern, prevede că un vehicul lăsat în același loc cel puțin 6 luni va putea fi declarat abandonat. Dacă nu este revendicat în 60 de zile de la evacuare, instanța poate decide transmiterea lui în proprietatea autorității locale.Documentul urmează să fie votat și de Parlament.

Până atunci, în Chișinău, primăria are o platformă prin care locuitorii pot raporta online mașinile abandonate.