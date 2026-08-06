Guvernul nu intenționează să introducă TVA la procurarea automobilelor noi, însă pregătește modificări importante la sistemul de accizare. Potrivit proiectului politicii fiscale pentru anul 2027, accizele pentru mașinile cu motoare tradiționale și cele hibride vor crește cu 10%, iar pentru automobilele electrice va fi introdusă, pentru prima dată, o taxă de acest tip.

Premierul Vasile Tofan a prezentat astăzi principalele prevederi ale politicii fiscale pentru anul 2027 și a precizat că autoritățile vor păstra mecanismul de accizare a automobilelor.

Potrivit acestuia, pentru mașinile cu motoare cu ardere internă și pentru cele hibride, modificările nu vor fi semnificative, însă acciza va crește cu aproximativ 10%.

„Vom păstra sistemul de accizare. La mașinile tradiționale, accizele nu se vor schimba semnificativ. La mașinile electrice, credem că deja ele sunt foarte competitive ca preț și trebuie și acolo să introducem o măsură de accizare”, a declarat Vasile Tofan.

Prima acciză pentru automobilele electrice

O noutate a politicii fiscale este introducerea unei accize pentru automobilele electrice, măsură justificată de Guvern prin creșterea rapidă a importurilor de astfel de vehicule.

Premierul a explicat că autoritățile anticipează că, în următorii ani, o mare parte dintre automobilele importate în Republica Moldova vor fi electrice, iar statul trebuie să creeze un sistem fiscal echilibrat pentru toate tipurile de mașini.

TVA la importul automobilelor rămâne pe lista de perspectivă

Vasile Tofan a precizat că, în acest moment, Republica Moldova nu este pregătită pentru introducerea mecanismului de declarare a valorii reale a automobilelor la vamă.

Totuși, premierul a menționat că trecerea la acest sistem de aplicare a TVA va fi inevitabilă în contextul procesului de integrare europeană.

„Trebuie să anticipăm că în scurt timp majoritatea mașinilor care se importă în țară vor fi electrice. Trebuie, inclusiv acolo, să creăm mai multă corectitudine și ca statul să accizeze aceste mașini”, a mai spus premierul.

Valoarea exactă a accizelor, anunțată odată cu politica fiscală

Șeful Guvernului nu a oferit deocamdată o cifră exactă privind nivelul noilor accize, precizând că toate detaliile vor fi prezentate odată cu publicarea proiectului politicii fiscale pentru anul 2027.

Tot astăzi, autoritățile au anunțat și intenția de a majora cu 20% acciza aplicată motorinei, o măsură care ar putea influența costurile din sectorul transporturilor și agriculturii.