Ministerul Educației și Cercetării a lansat înscrierile pentru cea de-a IV-a ediție a Marii Adunări Naționale, eveniment care va reuni participanți pe 31 august, de Ziua Limbii Române, în Piața Marii Adunări Naționale. Anunțul a fost făcut de ministrul Dan Perciun, în cadrul unei conferințe de presă, acesta subliniind că manifestarea continuă tradiția edițiilor precedente.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI: „Pentru câteva ore vom transforma PMAN în cea mai mare sală de clasă din Republica Moldova. Ediția din acest an are o semnificație aparte, în 2026 Republica Moldova marchează 35 de ani de independență."

Marea Dictare Națională va fi organizată pentru al patrulea an consecutiv de Ministerul Educației, iar înscrierile sunt deschise până pe 24 august.

Limba română: între dispută politică și consacrare oficială

Sărbătoarea Limba Noastră cea Română își are originea în 1989. Atunci, moldovenii au revenit la alfabetul latin și, ulterior, la denumirea de limba română. După 1994, limba oficială a devenit „moldovenească”, iar odată cu asta și un subiect de dispută ce durează până astăzi. În luna martie 2023, deputații PAS au votat în lectură finală proiectul de lege ce prevede modificarea sintagmei „limba moldovenească” din legislația Republicii Moldova și din Constituție în „limba română”. Astfel, limba română a devenit oficial limba de stat a Republicii Moldova.