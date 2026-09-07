Elevii din municipiul Chișinău ar putea beneficia de lecții gratuite de pregătire pentru examenul de bacalaureat. Primăria capitalei intenționează să lanseze un program de pregătire suplimentară, destinat în special tinerilor care nu își permit meditații private. Anunțul a fost făcut astăzi, 7 septembrie, de primarul Ion Ceban, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale.

Potrivit edilului, orele suplimentare ar urma să fie organizate în instituțiile de învățământ din toate sectoarele capitalei, dar și în suburbii. Programul ar fi destinat tuturor elevilor care au nevoie de pregătire suplimentară, indiferent de situația financiară a familiei.

Ion Ceban a propus ca pregătirea să fie asigurată de profesori cu experiență, la disciplinele de bază, iar numărul grupelor să fie stabilit în funcție de cererea elevilor.

Programul ar putea începe până la sfârșitul anului

Primarul a cerut responsabililor să elaboreze programul într-un timp cât mai scurt, astfel încât lecțiile suplimentare să poată începe până la sfârșitul acestui an și să continue până la perioada examenelor de bacalaureat.

Autoritățile municipale urmează să pregătească și o campanie de informare pentru elevi și părinți, astfel încât aceștia să cunoască modalitatea de înscriere și condițiile de participare.

Pregătire gratuită și pentru examenele de clasa a IX-a

Inițiativa ar putea fi extinsă și pentru absolvenții de gimnaziu.

Ion Ceban a menționat că Primăria va examina propunerea venită din partea profesorilor privind organizarea unor ore suplimentare și pentru elevii care urmează să susțină examenele de absolvire a clasei a IX-a.

Deocamdată, inițiativa se află în etapa de elaborare, iar detaliile privind disciplinele, programul și înscrierea elevilor urmează să fie stabilite de autoritățile municipale.