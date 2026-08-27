Președintele Maia Sandu a urcat în această seară pe scena din Piața Marii Adunări Naționale, alături de președinții României și Ucrainei, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski. În fața miilor de oameni veniți să sărbătorească Ziua Independenței, șefa statului a transmis un mesaj de unitate și recunoștință și a vorbit despre Republica Moldova ca despre o țară care își construiește viitorul alături de vecinii săi.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE RM: „Bună seara tineri frumoși, uniți de independență, uniți de muzica noastră frumoasă. Astăzi, sărbătorim Republica Moldova împreună cu vecinii noștri, care ne sunt prieteni foarte buni. Este norocoasă să aibă asemenea vecini. România ne-a fost întotdeauna alături la bine și la greu. Ucraina care ne dă cea mai puternică lecție de curaj și demnitate. Ucraina este scutul nostru”.

Șefa statului a făcut a mai adăugat că avem o țară tânără, dar liberă și suficient de matură ca să-și scrie propriul viitor cu litere europene și grafie latină.

De asemenea, președintele s-a adresat tinerilor și le-a spus să se bucure de independență.

„Dragi tineri, bucurați-vă de independența care ne-au dăruit-o părinții și bunicii noștri. Noi trebuie s-o protejăm. Noi cei de astăzi trebuie să vă asigurăm pace și libertate, iar voi trebuie să munciți pentru ziua de mâine ai RM. Astăzi putem dansa horele noastre, putem învăța, putem să ne dezvoltăm și astăzi noi din respect pentru această generație trebuie să continuăm s-o dezvoltăm, s-o facem puternică”, a zis președintele.

Maia Sandu: O mână sus cei care își iubesc țara

Șefa statului a menționat despre faptul că în PMAN, acum 35 de ani, cetățenii au ridicat mâna sus pentru țară, pentru libertate.

„Să ridicăm și noi o mână sus cei care își iubesc țara”, a adăugat Sandu.

Liderii - întâmpinați cu aplauze în PMAN

Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au urcat pe scena din Piața Marii Adunări Naționale pentru a se adresa cetățenilor. Cei trei lideri au felicitat Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței și au fost întâmpinați cu aplauze de publicul prezent în centrul capitalei.

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35 de ani de independență

Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. Acum trei decenii și jumătate, în sala Președinției, a fost luată o decizie care avea să schimbe cursul istoriei țării. La 27 august 1991, deputații primului Parlament au votat și au adoptat Declarația de Independență, afirmând prin vot dreptul Republicii Moldova de a-și decide singură destinul. Adoptarea Declarației a marcat desprinderea țării de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent. Cu această ocazie, în întreaga țară sunt organizate evenimente festive, ceremonii oficiale și manifestări culturale.