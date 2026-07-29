Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 32 de ani de la adoptarea Constituției. Șefa statului a declarat că Legea Fundamentală rămâne un reper legal și moral, iar parcursul european al țării este alegerea care poate garanta pacea și apartenența la lumea liberă.

Republica Moldova marchează, pe 29 iulie, 32 de ani de la adoptarea Constituției. Cu această ocazie, președintele Maia Sandu a publicat un mesaj pe Facebook, în care a subliniat rolul Legii Fundamentale în consolidarea statului și în protejarea drepturilor cetățenilor.

Șefa statului a afirmat că Constituția reprezintă „un veritabil legământ între generații”, care leagă pe cei care au contribuit la obținerea independenței Republicii Moldova de generațiile cărora trebuie să le fie lăsată o țară democratică, pașnică și prosperă.

Potrivit președintelui, de peste trei decenii Constituția este un reper legal și moral, garantează drepturile cetățenilor și le protejează demnitatea. Totodată, aceasta a menționat că Legea Fundamentală amintește că, indiferent de limba vorbită, locul în care trăiesc sau convingerile pe care le au, cetățenii împărtășesc aceleași aspirații pentru Republica Moldova.

De asemenea, în mesajul său, Maia Sandu a evidențiat și parcursul european al țării.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Astăzi, Constituția consfințește alegerea noastră de a construi viitorul Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Este direcția pe care am ales-o împreună și pe care o urmăm prin munca de zi cu zi. Pentru țara noastră, este unicul drum prin care vom putea păstra pacea și rămâne parte a lumii libere”.