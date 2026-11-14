Centrala termoelectrică de la Cuciurgan (MGRES) a trecut din nou la funcționarea pe cărbune. Schimbarea ar fi avut loc pe 13 noiembrie, când centrala a oprit producerea energiei pe gaz și a pornit blocul energetic nr. 7. Informația a fost obținută de publicația Zona de Securitate. Deocamdată, autoritățile de la Tiraspol nu au anunțat oficial această decizie și nici nu au explicat motivele.

Potrivit surselor citate de Zona de Securitate, motivele trecerii la cărbune nu sunt cunoscute nici la nivelul centralei. Totodată, nu sunt făcute prognoze privind perioada în care MGRES va funcționa cu acest combustibil, pentru a nu provoca panică în regiune.

Nici autoritățile de la Chișinău nu au comentat, deocamdată, informația. Publicația Zona de Securitate a transmis solicitări către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și Moldovagaz pentru a obține explicații.

MGRES a mai trecut pe cărbune de două ori în acest an

Nu este pentru prima dată în acest an când centrala de la Cuciurgan recurge la cărbune. În martie, așa-numitul Minister al Dezvoltării Economice de la Tiraspol a introdus un regim strict de economisire a gazelor și a anunțat trecerea MGRES la acest combustibil. Problemele cu livrările de gaze au fost puse atunci pe seama situației din Orientul Mijlociu.

Anterior, în februarie, centrala a trecut din nou pe cărbune, fără ca decizia să fie anunțată oficial. Atunci, administrația de la Tiraspol a avertizat doar despre posibile deconectări de energie electrică, după ce sistemele de protecție ale cazanelor MGRES s-au declanșat neplanificat.

Rezervele de cărbune, reduse după criza energetică din 2025

O altă necunoscută este cantitatea de cărbune pe care o mai are în prezent centrala. După criza energetică de la începutul anului 2025, rezervele au scăzut considerabil.

Imaginile din satelit analizate de Europa Liberă arătau că, până la 16 ianuarie 2025, MGRES consumase aproximativ jumătate din stocul de cărbune în doar două săptămâni de funcționare cu acest combustibil. Centrala a lucrat atunci pe cărbune aproape toată luna ianuarie, iar ulterior a mai recurs de câteva ori, pentru perioade scurte, la această soluție.

Chișinăul spune că a pregătit rezerve de gaz pentru regiune

Pe 12 noiembrie, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, declara în emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8 că autoritățile de la Chișinău nu au fost informate despre o eventuală reducere sau sistare a livrărilor de gaze naturale în regiunea transnistreană.

Potrivit ministrului, Moldovagaz are obligația legală de a crea stocuri de gaze, iar acestea au fost constituite. Combustibilul a fost cumpărat de la o companie europeană și este destinat situațiilor de întrerupere a livrărilor, până la identificarea unui mecanism alternativ.

În septembrie, ANRE a obligat Moldovagaz să majoreze rezervele de gaze destinate regiunii transnistrene pentru sezonul rece, până la aproape 136 de milioane de metri cubi, față de aproximativ 54 de milioane de metri cubi anterior.

Criza din ianuarie 2025 a lăsat regiunea fără încălzire și apă caldă

Amintim că, la 1 ianuarie 2025, Rusia a sistat livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană, după oprirea tranzitului prin Ucraina. MGRES a fost nevoită atunci să treacă pe cărbune, mai multe întreprinderi și-au sistat activitatea, iar locuitorii regiunii au rămas aproape o lună fără încălzire și apă caldă. În același timp, au fost introduse deconectări programate de la energia electrică.

Livrările de gaze au fost reluate la 1 februarie, cu sprijinul Uniunii Europene. Din grantul de 20 de milioane de euro oferit de UE, Chișinăul a procurat aproximativ 26,5 milioane de metri cubi de gaze, cantitate suficientă pentru circa zece zile.

Din 14 februarie, gazele au început să fie livrate în regiune de compania ungară MET Gas. Plățile sunt efectuate de o companie din Dubai, iar administrația de la Tiraspol prezintă acești bani drept un „credit rusesc”.