Peste 1.000 de studenți din anul I de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au depus jurământul, în cadrul unui eveniment solemn organizat la Palatul Național. Absolvenții le-au transmis simbolic halatul alb și flacăra cunoștințelor. Tinerii au avut emoții, dar au fost susținuți de mentori și colegii lor.

A răsunat primul clopoțel și pentru studenții din anul I, de la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”. În jur de 1300 de studenți și-au ocupat locurile și au trăit emoția acestui eveniment. Totul a început cu depunerea jurământului.

Mihai DUMITRU, STUDENT: „Jurământul, când l-am depus mi s-a făcut pielea de gâină, mergeau furnicuțe.”

„Este un eveniment frumos, nu este standart, e ceva nou pentru mine.”

Oxana PALADE, STUDENTĂ: „Jurământul este un moment solemn și profund. Mi-a trezit amintiri și emoții, îl trăiesc mult mai conștient.”

Ivan BOSTAN, STUDENT: „A fost ceva nestandart pentru mine, am fost atins oarecum. Vreau să învăț.”

Ariadna CULINC, STUDENTĂ: „Vorba aia, pofta vine mâncând. Avem un amalgam de emoții.”

Oxana PALADE, STUDENTĂ: „Mantra mea pentru acest an va fi un picior înaintea altuia, care va fi prima provocarea pe aia o rezolv mai întâi.”

Au urmat aplauze, discursuri și depuneri de flori.

„Bobocii sunt însoțiți de colegii lor absolvenți în acest gest.”

Valeria CAPRA, REPORTER PRO TV: „Zeci de studenți au fost întâmpinați cum se cuvine în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”. Aceștia au fost ghidați de colegii lor, absolvenți deja, au depus jurământul și eu promis că vor fi sârguincioși, dar mai ales își vor dedica cea mai mare parte a timpului din anii care vor urma studiului în domeniul pe care l-au ales.”

Pentru cei prezenți, evenimentul a avut o mare însemnătate, mai ales că urmează o perioadă în care vor munci și vor demonstra responsabilitate. Gabriela Pascari spune că își dorea să devină medic încă din copilărie, iar faptul că astăzi este printre ceilalți tineri este o mare realizare.

Gabriela PASCARI, STUDENTĂ: „Sunt foarte mândră de decizia care am luat-o și sper să reușesc să devin cel mai bun medic. Desigur că sunt emoții, însă eu cred, cu multă demnitate o să reușesc să îndeplinesc toate cerințele care au fost în jurământ.”

Emoționate le-am surprins și pe Beatricea și Bianca, dar pregătite să ofere tot ce au mai bun pentru a avea succes.

Bianca LESNIC, STUDENTĂ: „Acesta este un prim pas care ne va ajuta să devenim oameni mai buni și să-i ajutăm pe ceilalți.”

Beatricea LAZĂR, STUDENTĂ: „Voi ține minte mult timp înainte.”

Bianca LESNIC, STUDENTĂ: „La mine și bunicul și mama sunt medici, dar un lucru important este că am simțit. Este profesia pe care eu o voi putea continua. Aș dori mult să mă specializez în pediatrie.”

Emilia în schimb deja spune că se va specializa în Tehnologie, radiologie și imagistică. E la început de cale, dar are mare încredere în propriile forțe.

Emilia CIUBOTARU, STUDENTĂ: „Sperăm să ne ținem de fiecare cuvânt pe care l-am pronunțat. Medicina e un domeniu care presupune multe sacrificii, mult timp, dacă am ajuns aici suntem dispuși să cedăm unele lucruri pentru un scop nobil și un vis pe care îl avem.”

Mihai e decis că va urma stomatologia.

Mihai DUMITRU, STUDENT: „Atâta timp cât ești organizat și pui lucrurile la punct, o să ai timp de toate. Nu voi lăsa hobby-urile, voi avea timp de învâțare, voi fi organizat.”

Pentru Oxana Palade, aceasta este a doua facultate. A studiat medicină și a devenit asistent medical generalist, urmează o nouă etapă.

Oxana PALADE, STUDENTĂ: „Acum voi studia la facultatea de stomatologie, sper peste cinci ani să iau diploma și să profesez.”

Rectorul spune că universitatea a avut rezultate bune anul trecut și pregătește noi schimbări: blocuri de studii, utilizarea inteligenței artificiale și facultăți noi.

Emil CEBAN, RECTORUL USMF ”NICOLAE TESTEMIȚANU”: „Am deschis o facultate nouă Științe ale Vieții, am luat o înmatriculare istorică, avem 1383 de studenți autohtoni și sub 300 de studenți internaționali. 500 sunt la buget, 883 – contract. Avem două specialități noi și sala plină.”