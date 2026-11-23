Microbuzul adaptat pentru copiii cu nevoi speciale, donat acum șapte ani Casei Comunitare din Chișinău, este folosit în prezent pentru deplasările primarului Ion Ceban. Situația a stârnit controverse, fiind invocată o posibilă depășire a atribuțiilor de serviciu. Edilul susține că vehiculul este învechit și nu mai era folosit de copii. Municipalitatea nu ne-a răspuns câte astfel de microbuze are în gestiune, iar directoarea Casei Comunitare afirmă că beneficiarii nu au rămas fără transport.

Microbuzul din imagini, adaptat pentru transportarea copiilor cu nevoi speciale și care a costat atunci aproximativ 25 de mii de euro, a fost donat acum șapte ani Casei Comunitare din Chișinău.

„Nu știu dacă aș fi visat să avem autobuzul nostru, avem nevoie să mergem în diferite activități, să socializăm acești copii. ”

Tatiana Codreanu, care a făcut parte din echipa responsabilă de identificarea unui mijloc de transport adaptat nevoilor copiilor, spune că a fost surprinsă să vadă microbuzul folosit acum pentru deplasările primarului Ion Ceban. Edilul, care se află în scaun cu rotile după un incident la picioare suferit în vara acestui an, este transportat cu acest vehicul la diverse evenimente municipale, inclusiv în zilele de weekend.

Tatiana CODREANU, VICEPREȘEDINTA PNM: „Conform contractului unde este stipulată cauza expresă și perioada, care nu poate fi schimbată destinația acestui transport, evident că... este o suspiciune de abuz de putere, luând în folosință, pentru că, din câte spunea primarul, are nevoie de o perioadă de șase luni pentru reabilitare. Cât timp se reabilitează, are nevoie de acest transport. Păi ce fac șase luni copiii? A despus primăria un transport adaptat copiilor pentru a se folosi în această perioadă? Nu am văzut și nu cred.”

Ion Ceban a reacționat la acuzații printr-o postare pe Facebook. Primarul susține că microbuzul este învechit și că, în ultimii ani, nu mai era folosit pentru transportarea copiilor. Acesta spune că a apelat la această soluție pentru a putea continua să meargă la serviciu în perioada de recuperare

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „[..] Este un autovehicul al Primăriei și nu este o ilegalitate, iar în ultimii câțiva ani, acest microbuz nu a fost utilizat pentru deplasarea copiilor, deoarece este unul învechit și nu era folosit pentru această destinație. Deși medicii au spus că ar fi bine să rămân acasă în această perioadă, am căutat soluții pentru a putea ieși la muncă. Iar dacă cineva consideră că deplasarea mea cu această mașină reprezintă un abuz, să rămână pe seama fiecăruia. [..]”

Tatiana CODREANU, VICEPREȘEDINTA PNM: „Dacă primarul invocă acest motiv că transportul ar fi vechi, ar fi necesar să prezinte un act pe care... demonstrează că transportul este vechi și nu poate fi folosit de copii și atunci n-ar trebui folosit sau ar fi scos din uz, din exploatare. Cum pentru primar este de folosință, pentru copii nu poate fi.”

Am mers la Casa Comunitară pentru a afla dacă instituția mai folosește microbuzul și dacă a fost asigurat un alt mijloc de transport pentru copii. Administrația ne-a redirecționat însă la Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului.

Veronica ANDRONACHE, MANAGERA SERVICIULUI „CASA COMUNITARĂ”: „-Noi ne subordonăm Direcții protecții copilului. Puteți să puneți toate întrebările acolo. Suntem doar în serviciu.

- Dar acel microbuz a fost donat instituției dumneavoastră? Chiar dacă vă aflați în sub ordine. Vă rog să ne spuneți.

- Eu nu vreau să comentez. El a fost donat. Noi de câte ori avem nevoie de mașină, nouă ni se dă. Dar mă scuzați, sunt încă și într-o grabă. Întrebările la Direcție.”

Am mers și la Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului. Șefa interimară, Dorina Lambarschi, numită în funcție în luna aprilie, nu se afla însă la birou, iar angajații instituției au refuzat să ne ofere un număr de telefon la care să o putem contacta.

„Așteptați câteva clipe.”

La scurt timp, în sediul instituției s-a produs un scurtcircuit, iar clădirea a rămas fără energie electrică. În aceste condiții, am lăsat o solicitare scrisă la anticameră. Am cerut să ni se comunice în baza cărui act microbuzul donat Casei Comunitare a fost transmis în folosința primarului, câte vehicule de acest tip are municipalitatea și câte dintre ele sunt funcționale. Până la difuzarea materialului, responsabilii de acolo nu ne-au oferit un răspuns.