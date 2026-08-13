Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a reacționat la solicitările Forței Fermierilor și susține că reducerea cu 50% a tarifelor feroviare se aplică doar mărfurilor ucrainene aflate în tranzit spre piețele externe, fără a afecta exportatorii sau producătorii din Republica Moldova.

Potrivit ministerului, mărfurile aflate în tranzit nu intră pe piața Republicii Moldova, iar reducerea de 50% se aplică exclusiv transportului feroviar al mărfurilor ucrainene aflate în tranzit către piețe externe.

„Tranzitul nu înseamnă import și nu pune automat producția moldovenească în concurență directă cu produsele ucrainene, iar mărfurile rămân sub supraveghere vamală până la ieșirea din țară. Transporturile sunt înregistrate și urmărite electronic prin sistemul european NCTS, în baza declarațiilor vamale și a garanțiilor valabile până la destinație”, spun reprezentanții ministerului.

Totodată, ministerul spune că CFM va organiza transporturile în funcție de capacitatea reală a infrastructurii, disponibilitatea materialului rulant, graficele de circulație și comenzile exportatorilor moldoveni.

Reducerea acordată tranzitului nu majorează costurile pentru producătorii moldoveni

Tariful preferențial este o ofertă comercială separată, spun reprezentanții ministerului, precizând că este acordată pentru atragerea unor volume suplimentare de marfă. Acesta nu modifică tarifele aplicate exportatorilor moldoveni, iar diferența nu va fi transferată asupra producătorilor locali.

MIDR: Nu există date care să arate că mecanismul a blocat exporturile moldovenești

Ministerul precizează că, în prezent, nu există date care să arate că mecanismul a blocat exporturile moldovenești, a majorat costurile producătorilor locali sau a permis comercializarea pe piața internă a mărfurilor declarate în tranzit.

„MIDR rămâne deschis dialogului cu agricultorii și exportatorii și va comunica transparent datele privind volumele transportate, capacitatea utilizată și eventualele dificultăți operaționale”, se arată în comunicat.

Fermierii cer explicații

Astăzi, Forța Fermierilor a cerut explicații de la autorități privind tranzitul producției agricole din Ucraina și au făcut trimitere la declarațiile ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, potrivit cărora sunt purtate negocieri privind acordarea unui sprijin pentru tranzitul mărfurilor pe perioade scurte.

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