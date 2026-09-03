Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, va efectua pe 4 septembrie o vizită de lucru în Republica Lituania. Oficialul moldovean va avea mai multe întrevederi cu reprezentanți ai conducerii de la Vilnius, iar discuțiile se vor concentra pe cooperarea bilaterală, integrarea europeană și securitatea regională.

În cadrul vizitei, Mihai Popșoi se va întâlni cu ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys. Discuțiile vor fi urmate de o conferință de presă comună, programată pentru ora 12:25.

Agenda ministrului moldovean include și întrevederi cu speakerul Seimasului, Juozas Olekas, președintele Comitetului pentru Afaceri Externe, Remigijus Motuzas, precum și cu președintele Comitetului pentru Securitate Națională și Apărare, Rimantas Sinkevičius.

De asemenea, Popșoi va discuta cu Asta Skaisgirytė, consilierul-șef pentru politică externă al președintelui Lituaniei.

Moldova, parcursul european și securitatea regională

Oficialii vor aborda prioritățile cooperării moldo-lituaniene, evoluțiile de pe agenda europeană a Republicii Moldova și posibilitățile de consolidare a parteneriatelor economice și investiționale dintre cele două state.

Un subiect important al discuțiilor va fi și cooperarea în domeniul securității regionale, într-un context în care Republica Moldova acordă o atenție sporită consolidării rezilienței și aprofundării parteneriatelor externe.

Popșoi va participa la un panel despre integrarea europeană

În cadrul vizitei, ministrul Afacerilor Externe va participa, în calitate de vorbitor, la panelul „Parcursul european al Republicii Moldova și prioritățile politicii externe și de securitate a țării”.

Evenimentul este organizat de Centrul de Geopolitică și Studii în Domeniul Securității de la Vilnius.