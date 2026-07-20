Aproape 3.000 de consumatori din municipiul Chișinău și comuna Bubuieci vor rămâne temporar fără gaze naturale în perioada 20-24 iulie, ca urmare a unor lucrări planificate la rețeaua de distribuție, anunță Energocom.

Elena Pozdîrcă
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Livrarea gazelor naturale va fi sistată începând cu 20 iulie, ora 09:00, până pe 24 iulie, ora 17:00, pentru 2.861 de consumatori casnici și 90 de consumatori noncasnici din municipiul Chișinău și comuna Bubuieci.

Potrivit Energocom, întreruperea este necesară pentru executarea lucrărilor de înlocuire a unei armături de închidere DN 300 mm, amplasată în căminul de vizitare de pe strada Uzinelor 171/2. Lucrările sunt efectuate de operatorul sistemului de distribuție „Chișinău-gaz” SRL.

Lista adreselor pentru care va fi sistată livrarea gazelor naturale poate fi consultată pe site-ul web

Pentru informații suplimentare, consumatorii pot contacta operatorul sistemului de distribuție „Chișinău-gaz” la numerele de telefon (022) 578-090 și (022) 578-703.

Furnizarea gazelor naturale va fi reluată după finalizarea lucrărilor programate. 

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