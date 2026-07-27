În perioada 28 iulie 2026, ora 09:00 – 31 iulie 2026, ora 17:00, va fi sistată temporar livrarea gazelor naturale pentru 1.644 de consumatori casnici, 78 de blocuri locative cu 3.974 de apartamente, precum și 39 de consumatori noncasnici din orașul Codru, municipiul Chișinău, anunță Energocom.

Potrivit Energocom, sistarea este necesară pentru executarea lucrărilor de punere sub presiune a unui tronson al rețelei de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și a postului de reglare gaze aferent, amplasat pe str. Costiujeni nr. 3/1.

Furnizarea gazelor naturale va fi reluată după finalizarea lucrărilor programate de către operatorul sistemului de distribuție.

Consumatorii pot verifica lista adreselor pentru care va fi sistată livrarea gazelor naturale aici: https://shorturl.at/CxVe4

Totodată, pentru informații suplimentare, cetățenii sunt îndemnați să contacteze operatorul sistemului de distribuție SRL „Chișinău-gaz” la numerele de telefon: (022) 578-090 sau (022) 578-703.