Un militar în termen din cadrul Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost implicat într-un accident rutier produs în seara zilei de 18 iulie, în localitatea Sărata Galbenă, raionul Hîncești.

Potrivit informațiilor oferite de Ministerul Apărării, tânărul se afla în permisie și conducea o motocicletă în momentul producerii accidentului. Acesta ar fi pierdut controlul vehiculului și s-a tamponat într-un automobil parcat pe marginea carosabilului.

În urma impactului, militarul a suferit mai multe traumatisme și a fost transportat la Secția de Reanimare a Spitalului Raional Hîncești, unde rămâne internat în stare gravă.

Familia, anunțată despre accident

Reprezentanții unității militare au anunțat rudele tânărului despre cele întâmplate și monitorizează situația acestuia.