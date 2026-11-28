Militarii Armatei Naționale din Republica Moldova au desfășurat astăzi primul antrenament în Piața Arcul de Triumf din București, în cadrul pregătirilor pentru parada militară dedicată Zilei Naționale a României.

Potrivit reprezentanților Armatei Naționale, repetițiile au loc după antrenamentele desfășurate la poligonul Ghencea.

Peste trei zile, militarii moldoveni vor defila în același loc, reprezentând Republica Moldova la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a României, sărbătorită pe 1 decembrie.

Militarii moldoveni, prezenți la parada de la București de peste un deceniu

Militarii Armatei Naționale participă la parada de Ziua Națională a României din 2014, cu excepția anilor în care au fost impuse restricții din cauza pandemiei. Anul trecut, Republica Moldova a fost reprezentată de militari ai Batalionului 22 de Menținere a Păcii „Căști Albastre” și ai Companiei Garda de Onoare.