Ministerul Apărării avertizează cetățenii cu privire la apariția unor tentative de fraudă prin apeluri telefonice și mesaje, în cadrul cărora persoane necunoscute pretind că reprezintă Centrele Militare Teritoriale și solicită date cu caracter personal.

Potrivit ministerului Apărării, modificările privind pregătirea rezervei militare fac, în prezent, obiectul unui proiect de lege propus spre aprobare, care urmează să intre în vigoare în anul 2027. În acest context, autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu dea curs solicitărilor suspecte.

Recomandările ministerului

Ministerul recomandă populației să nu divulge date personale, bancare sau de identificare, inclusiv IDNP-ul, să nu transmită fotografii ale actelor de identitate, parole, coduri de confirmare ori PIN-uri și să evite accesarea linkurilor primite de la persoane necunoscute.

Totodată, cetățenii sunt sfătuiți să întrerupă imediat apelurile în care interlocutorii solicită informații suspecte, insistă sau recurg la intimidări și amenințări.

Pentru verificarea autenticității mesajelor și documentelor primite, inclusiv a celor care conțin ștampile sau alte elemente aparent oficiale, Ministerul Apărării recomandă contactarea directă a Centrului Militar Teritorial, folosind numerele de telefon publicate pe site-ul oficial al instituției.

În cazul în care suspectează o tentativă de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze poliția.