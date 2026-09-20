Ministerul Apărării vine cu precizări după informațiile apărute în spațiul public privind presupuse survolări neautorizate ale spațiului aerian și explozii raportate în unele localități din raioanele Orhei și Călărași. Potrivit instituției, în intervalul de timp la care se face referire nu au fost înregistrate survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova.

„Potrivit datelor disponibile, în intervalul de timp la care se face referire nu au fost înregistrate survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova”, a comunicat Ministerul Apărării.

Precizarea vine după ce în spațiul public au apărut informații despre un presupus obiect zburător observat în zona unor localități din raionul Orhei, precum și despre o explozie raportată ulterior în raionul Călărași.

Autoritățile îndeamnă la verificarea informațiilor

Ministerul Apărării îndeamnă cetățenii să se informeze doar din surse oficiale și credibile și să evite distribuirea informațiilor care nu au fost verificate.

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