O dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea trecută. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul a intrat în țară din Ucraina, prin zona Etulia, și a părăsit spațiul aerian moldovenesc în direcția României.

Sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat drona la ora 04:31. Aceasta venea din localitatea Cotlovina, regiunea Reni, și a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova prin satul Etulia, din Găgăuzia.

La ora 04:40, o patrulă a Poliției de Frontieră a auzit sunetul aparatului de zbor în direcția localităților Cișmichioi din Republica Moldova și Dolinskoe din Ucraina, fără să fie observat vizual.

A ieșit din Republica Moldova spre România

Drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 04:49, prin localitatea Slobozia Mare, raionul Cahul, îndreptându-se spre Șivita, județul Galați, România. Autoritățile mai precizează că aparatul a survolat neautorizat teritoriul Republicii Moldova în contextul atacurilor aeriene rusești asupra Ucrainei.

Drone și fragmente de drone, ajunse pe teritoriul țării

De la începutul războiului din Ucraina, zeci de drone au intrat sau au fost detectate în apropierea spațiului aerian al Republicii Moldova. În mai multe cazuri, aparatele de zbor au traversat teritoriul țării, iar fragmente ale acestora au fost găsite în diferite localități.

Fragmente de dronă, găsite la Crocmaz

O ultimă explozie puternică s-a produs pe 9 august, în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, provocând un incendiu de vegetație. La locul deflagrației au fost descoperite fragmente care ar proveni, preliminar, de la o dronă de luptă. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

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România a doborât a patra dronă în acest an

România a doborât astăzi a patra dronă care a încălcat spațiul aerian al țării. Aparatul a intrat în România dinspre Republica Moldova și a fost distrus de piloții unui avion F-18 al Forțelor Aeriene și Spațiale ale Spaniei, dislocat în România.

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