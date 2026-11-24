Un militar în termen a fost internat pe 20 noiembrie în secția de reanimare a Spitalului Clinic Militar Central, cu suspiciune de meningită bacteriană. Cazul a ajuns în atenția publică, după ce deputatul Vasile Costiuc a publicat mai multe videoclipuri cu mama tânărului, care reclama că nu ar fi fost lăsată să-și viziteze fiul. Ministerul Apărării a venit cu explicații privind restricțiile de acces în spital.

Vasile Costiuc a publicat mai multe videoclipuri în care apare mama militarului și în care aceasta vorbește despre dificultățile întâmpinate pentru a-și vedea fiul. Deputatul s-a implicat în situația familiei și a cerut explicații privind restricționarea accesului în spital.

Ce spune Ministerul Apărării

Potrivit Ministerului Apărării, medicii au limitat accesul în secția de reanimare deoarece, există suspiciunea că tânărul ar avea o boală infecțioasă care s-ar putea transmite altor persoane.

Reprezentanții instituției afirmă că mama militarului a fost informată zilnic despre starea fiului său. De asemenea, femeia a putut să-l vadă prin geamul care separă secția de restul spațiului, fără a intra în salon.

Apel către rude să respecte regulile medicale

Ministerul Apărării precizează că accesul rudelor în secțiile de terapie intensivă este supus unor restricții din motive de securitate medicală, nu doar în cazul bolilor infecțioase.

Instituția regretă presiunile asupra personalului medical și avertizează că nerespectarea regulilor de izolare poate pune în pericol viața pacientului. Totodată, reprezentanții Ministerului îndeamnă persoanele care au nemulțumiri să se adreseze instituțiilor competente, prin mecanismele legale.