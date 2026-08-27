Ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, spune că autoritățile au activat protocoalele prevăzute pentru astfel de incidente, după survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone. În acest context, ministrul le recomandă cetățenilor ca, în cazul în care aud obiecte zburătoare, să se adăpostească într-un loc sigur și să apeleze la 112. Totodată, oamenii sunt îndemnați să nu atingă dronele sau alte obiecte căzute și să nu încerce să le mute.

Daniella MISAIL-NICHITIN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: „Câteva drone au survolat în această noapte spațiul aerian al Republicii Moldova. Colegii au reacționat așa cum o fac de fiecare dată. Sunt protocoalele care sunt puse în aplicare când avem asemenea incidente. Mesajul meu către cetățeni în continuare în cazul în care aud obiecte zburătoare să se adăpostească într-un loc sigur, să apeleze la 112 ca autoritățile să intervină și să ia măsurile necesare și foarte important să nu se atingă de ele sau să nu încerce să le schimbe locul”.

MAE condamnă

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către cinci drone, în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei, precum și incidentul din apropierea drumului Chișinău–Basarabeasca, unde un obiect zburător a fost găsit la pământ.

Cinci drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, chiar de Ziua Independenței

Cinci drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în această noapte, 27 august, chiar de Ziua Independenței. Survolurile au fost fixate în comun cu partenerii, pe fondul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei.

Potrivit ministerului Apărării, prima dronă a traversat frontiera de stat din Ucraina spre Republica Moldova la ora 03:56, în proximitatea localității Beliayevka, pe direcția Palanca, raionul Ștefan Vodă. Un minut mai târziu, aceasta a părăsit spațiul aerian național și a revenit în Ucraina.

O a doua dronă a fost observată la ora 03:59, venind din direcția localității Starokazacie, Ucraina, și intrând în Republica Moldova în apropierea localității Căplani. La ora 04:10, aceasta a dispărut de pe sistemele de monitorizare în proximitatea localității Carahasani, raionul Ștefan Vodă.

Cea de-a treia dronă a traversat frontiera la ora 04:09, deplasându-se pe direcția Palanca – Crocmaz – Olănești – Purcari – Rășcăeți. La ora 04:24, obiectul aerian a dispărut de pe radare în apropierea localității Pervomaisk, în regiunea transnistreană, în apropierea zonei de frontieră.

A patra dronă a traversat frontiera la ora 04:16, în zona localității Palanca, după care a părăsit imediat spațiul aerian al Republicii Moldova, deplasându-se spre Maiaki, Ucraina.

Un alt obiect aerian a fost observat la ora 05:50 în apropierea postului vamal Săiți – Lesnoe. Drona a traversat teritoriile celor două state, iar la ora 06:02 s-a deplasat în direcția localității Lesnoe, Ucraina, părăsind spațiul aerian național.

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Un obiect zburător a căzut în apropierea drumului Chișinău-Basarabeasca

După survolarea spațiului aerian de cinci drone în această noapte, dimineața un cetățean a sesizat poliția despre un obiect zburător a căzut la pământ în apropierea drumului Chișinău–Basarabeasca.

Zona este securizată, iar specialiștii urmează să examineze obiectul pentru a stabili proveniența, tipul și cauzele în care acesta a ajuns în zonă.

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