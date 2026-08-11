Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, condamnă survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor. Oficialul avertizează că astfel de incidente reprezintă o amenințare la adresa securității țării. Potrivit ministrului, aparatul a fost identificat de radarul Armatei Naționale. Declarațiile au fost făcute astăzi, în timpul antrenamentului militarilor care se pregătesc pentru parada din 27 august.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Este nejustificat împotriva Ucrainei, pune o amenințare și pentru Republica Moldova, pune în pericol viața cetățenilor noștri. Condamnăm cu fermitate acest război și rugăm cetățenii să fie vigilenți și să se conformeze indicațiilor date anterior privind depistarea obiectelor necunoscute, putem informa instituțiile statului pentru a proteja viața oamenilor și să acționăm în conformitate cu protocoalele stabilite”.

Totodată, ministrul a precizat că aparatul de zbor a fost detectat de radarul Armatei Naționale.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Drona a fost detectată de radarul aflat în dotarea Armatei Naționale. S-a aflat într-un timp scurt, dar a fost fixată survolarea ilegală a spațiului național”.

Potrivit Serviciului Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale, aparatul a fost depistat ieri, la ora 23:41. Un minut mai târziu, acesta a părăsit spațiul aerian național și s-a îndreptat spre nord, în direcția localității Stepanivka din Ucraina.

Aparat de zbor, asemănător unei Gheran-3

Autoritățile au stabilit că caracteristicile aparatului de zbor sunt similare cu Gheran 3 (Shahed 238) care a survolat spațiul aerian al țării noastre în urma atacurilor aeriene din această noapte ale Federației Ruse asupra regiunii Odesa, Ucraina.

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Explozia de la Crocmaz

O explozie puternică s-a produs la 9 august, în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, provocând un incendiu de vegetație. La locul deflagrației au fost descoperite fragmente care ar proveni, preliminar, de la o dronă de luptă. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

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