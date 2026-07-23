Creșterea tarifelor la gazele naturale din Republica Moldova este o consecință directă a evoluțiilor de pe piața europeană, susține ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul afirmă că țara nu se poate izola de fluctuațiile internaționale ale prețurilor și respinge promisiunile privind un eventual „gaz ieftin din Rusia”, pe care le califică drept lipsite de fundament economic și tehnic.

Potrivit ministrului, prețul gazelor naturale pe piețele europene a ajuns la 64 de euro/MWh, pe fondul tensiunilor geopolitice și al competiției tot mai mari pentru gazele naturale lichefiate (GNL), ceea ce influențează inevitabil și costurile de aprovizionare ale Republicii Moldova.

În acest context, Ministerul Energiei propune două măsuri menite să reducă impactul asupra consumatorilor: modificarea metodologiei de calcul a tarifelor, astfel încât acestea să poată fi ajustate trimestrial, în funcție de evoluția prețurilor de pe piață, și reorganizarea sistemului de distribuție a gazelor pentru diminuarea costurilor administrative.

Junghietu susține că, deși autoritățile nu pot controla prețurile de pe bursele internaționale, pot interveni asupra costurilor interne și pot crea un mecanism care să permită consumatorilor să beneficieze mai rapid atât de eventualele scumpiri, cât și de ieftiniri.

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