Un fond în valoare de aproximativ 3,49 miliarde de lei ar urma să fie disponibil pentru dezvoltarea localităților care s-au amalgamat voluntar. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, care a precizat că banii vor fi repartizați în două tranșe egale, câte 1,745 miliarde de lei anual.

Potrivit lui Bolea, resursele financiare vor fi destinate exclusiv proiectelor investiționale, precum construcția și reabilitarea drumurilor locale, dezvoltarea rețelelor de apeduct și canalizare, iluminatul public, renovarea școlilor și grădinițelor, precum și amenajarea spațiilor publice.

„Acești bani vor merge în primării, în localități, în satele din Republica Moldova, pentru a continua sau pentru a începe alte proiecte cu destinație socială pentru locuitorii din satele noastre”, a declarat ministrul.

Proiectele, implementate prin două mecanisme

Oficialul a precizat că proiectele vor putea fi implementate prin două mecanisme: direct de către primării sau cu implicarea Agențiilor de Dezvoltare Regională. A doua opțiune este destinată în special administrațiilor locale care nu dispun încă de suficientă capacitate administrativă pentru gestionarea proiectelor de infrastructură.

În cazul implementării directe, primăriile vor organiza licitațiile și vor monitoriza executarea lucrărilor. Dacă proiectele vor fi gestionate prin intermediul ADR-urilor, agențiile vor organiza procedurile de achiziție și vor urmări implementarea acestora. Ministerul Infrastructurii va institui un comitet care va supraveghea procesul și va autoriza plățile.

Cum vor fi repartizați banii

În ceea ce privește repartizarea banilor, ministrul a prezentat următoarea distribuție regională: aproximativ 1,268 miliarde de lei pentru Agențiade Dezvoltare Regională Nord, 1,486 miliarde de lei pentru Agenția de Dezvoltare Regională Centru, 116 milioane de lei pentru Agenția de Dezvoltare Regională Chișinău și 613 milioane de lei pentru Agenția de Dezvoltare Regională Sud.

Potrivit calendarului prezentat de ministru, în decembrie 2026, Agențiile de Dezvoltare Regională vor organiza întâlniri cu primăriile pentru stabilirea priorităților și evaluarea proiectelor. Începând cu 1 ianuarie 2027, administrațiile locale vor putea depune dosarele, iar analiza acestora va dura aproximativ o lună și jumătate.

Ministrul a mai precizat că fondurile nu vor putea fi utilizate pentru achitarea salariilor restante, rambursarea creditelor sau alte cheltuieli care nu au caracter investițional. Prioritate vor avea proiectele deja începute, astfel încât acestea să fie finalizate înainte de lansarea unor noi investiții.

În cadrul declarațiilor, oficialul a trecut în revistă și programele guvernamentale de dezvoltare locală lansate începând cu anul 2022, printre care „Satul European”, „Satul European Express” și „Europa este aproape”, susținând că noul fond reprezintă o continuare a investițiilor în infrastructura locală.