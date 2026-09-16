Ministerul Justiției confirmă că fostul director al Inspectoratului Național al Probațiunii, Viorel Sochircă, a fost angajat la Autoritatea Națională de Integritate, după demisie, menționând că anterior Sochircă era angajat al ANI în momentul în care a fost numit în funcția de director al INP.

Vladislav COJUHARI, MINISTRUL JUSTIȚIEI: „La moment funcția este vacantă. În ceea ce privește deciziile profesionale ale persoanelor care pleacă din sistem eu consider că este corect să vă adresați autorităților competente”.

De asemenea, ministrul a ținut să menționeze faptul că atunci când a avut loc tragedia la Măgdăcești, Sochircă a doua zi și-a prezentat demisia.

Contactat de PRO TV, purtătorul de cuvânt al Ministerului Justiției a confirmat că Viorel Sochircă era angajat al ANI în momentul în care a fost numit în funcția de director al INP. Ulterior, pe perioada exercitării funcției la INP, acesta a fost suspendat din funcția pe care o deținea la ANI, iar după ce și-a depus demisia de la conducerea INP, Viorel Sochircă și-a reluat activitatea în funcția publică pe care o deținea anterior la ANI.

Viorel Sochircă și-a depus demisia, la o zi după tragedia de la Măgdăcești

Viorel Sochircă a demisionat din funcția de director la Inspectoratul Național de Probațiune la o zi după tragedia de la Măgdăcești. Demisia a fost aprobată de guvern la 9 septembrie.

Șeful IGP recunoaște că tragedia de la Măgdăcești „a fost o breșă a unor circumstanțe”

Șeful IGP a declarat ulterior că poliția nu a primit nicio alertă privind încălcarea ordinului de protecție și admite, totodată, existența unei breșe în monitorizarea brățărilor electronice.

Brățara electronică a bărbatului care și-a împușcat soția la Măgdăcești nu ar fi funcționat

La cercetarea de la locul tragediei, polițiștii nu au găsit brățara electronică purtată de agresor. Ministrul Afacerilor Interne a spus că, preliminar, există ipoteza că dispozitivul nu ar fi funcționat.

Ancheta urmează să stabilească când și în ce condiții a dispărut brățara

Ministrul a precizat că urmează să fie stabilit în cadrul anchetei când și în ce condiții a dispărut brățara, iar dispozitivul va fi supus expertizelor.

Doi soți din Criuleni, găsiți împușcați în casa lor

Pe 31 august, doi soți, de 47 și 42 de ani au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări ar fi arătat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-a fi omorât și el. Sursele noastre din poliție spun că, acum câteva săptămâni, în familie a avut loc un episod de violență.

Potrivit surselor PRO TV din poliție, în urmă cu câteva săptămâni, polițiștii au intervenit în această familie într-un caz de violență. A fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție, prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să poarte și o brățară electronică pentru a fi monitorizat. Ieri am încercat să aflăm de la Inspectoratul Național de Probațiune dacă bărbatul era, într-adevăr, monitorizat în momentul tragediei, însă nu am primit un răspuns.