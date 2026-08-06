Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a verificat starea stației de captare din Cosăuți, care asigură cu apă mai multe localități din nordul țării, inclusiv municipiul Bălți. Oficialul susține că instalația funcționează în regim normal și că există soluții pentru menținerea aprovizionării cu apă chiar și în cazul unei scăderi a nivelului râului Nistru.

„Mă aflu la stația de captare din Cosăuți, care alimentează raioanele din nordul țării, dar și municipiul Bălți. Deși în ultima perioadă atenția publică s-a îndreptat mai mult către stația de captare care alimentează municipiul Chișinău, responsabilitatea mea vizează întreaga țară”, a declarat Gheorghe Hajder.

Stația poate funcționa și la un nivel mai scăzut al Nistrului

Ministrul a precizat că a discutat cu angajații stației și a verificat starea echipamentelor și a utilajelor.

Potrivit lui Hajder, instalația funcționează în parametri normali, iar pompele sunt amplasate la o adâncime care permite captarea apei chiar și în cazul în care nivelul Nistrului va continua să scadă.

„Partea bună este că va funcționa chiar și în cazul în care nivelul Nistrului va scădea, pentru că pompele sunt amplasate la o adâncime mai mare”, a explicat ministrul.

Calitatea apei este monitorizată permanent

Autoritățile verifică și calitatea apei captate din Nistru. Gheorghe Hajder a menționat că probele prelevate luni indică valori în limitele normale.

„Monitorizăm nivelul Nistrului, intervenim acolo unde este necesar, astfel încât să putem continua aprovizionarea cu apă pentru fiecare cetățean”, a mai declarat ministrul Mediului.

Declarațiile vin în contextul preocupărilor privind scăderea nivelului apei în râul Nistru și impactul acestui fenomen asupra sistemelor de alimentare cu apă din Republica Moldova.

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