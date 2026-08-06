Meteorologii au emis Cod Galben de instabilitate atmosferică pentru centrul și nordul Republicii Moldova. Începând din această după-amiază, în regiunile vizate sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și rafale puternice de vânt.

Potrivit Autoritatății de Meteorologie și Monitoring de Mediu, avertizarea de Cod Galben este valabilă în intervalul 6 august, ora 15:00 – 7 august, ora 01:00.

În zonele vizate sunt prognozate descărcări electrice, averse puternice, cu acumulări de apă de 15–25 de litri pe metru pătrat, precum și grindină și intensificări ale vântului, cu rafale de până la 15–20 de metri pe secundă.

Avertizare meteo/ meteo.md

Recomandările autorităților

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu se adăpostească sub copaci sau în apropierea stâlpilor de electricitate și să fixeze obiectele care pot fi luate de vânt. De asemenea, șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile meteo și să manifeste prudență în trafic.

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