Prima doamnă a României s-a aflat într-o vizită de lucru la Chișinău. Mirabela Grădinaru a venit la invitația președintei Maia Sandu. Cele două s-au întâlnit, la Kiev, de Ziua Ucrainei. Grădinaru s-a întâlnit cu deputata Ludmila Adamciuc, pe care o urmărește online, și a participat, alături de Maia Sandu, la o conferință despre siguranța copiilor în mediul online.

Mirabela GRĂDINARU, PARTENERA DE VIAȚĂ A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI: „Să-i sprijinim pe părinți pentru că nu putem să lăsăm această responsabilitate doar pe umerii lor. O mamă sau un tată nu poate fi în același timp și părinte, profesor, psiholog sau expert în tehnologie.”

În timp ce unele țări introduc restricții pentru accesul copiilor la rețelele sociale, autoritățile de la Chișinău spun că soluția nu este izolarea de tehnologie, ci folosirea ei în siguranță și cu măsură.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Trebuie să-i învățăm să o folosească inteligent, echilibrat și responsabil, să gândească critic și să folosească noile instrumente fără să devină captivi ai acestora.”

Mirabela Grădinaru a venit la Chișinău la invitația Maiei Sandu, în timp ce ambele participau la evenimentele dedicate Zilei Independenței Ucrainei.

„-Sunt onorată, mai ales că aș vrea să o văd pe doamna Ludmila Adamciuc pe care o apreciez foarte mult.

-Super.

-Atunci te așteptăm la Chișinău.

-Ne vedem pe întâi septembrie.”

Mirabela Grădinaru a întâlnit-o și pe deputata Ludmila Adamciuc. Parlamentara a încărcat o fotografie pe rețelele online, menționând că au avut o discuție caldă.