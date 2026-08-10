Pompierii din Republica Moldova au intervenit timp de aproximativ cinci ore pentru lichidarea focarelor de incendiu în apropierea orașului Thessaloniki, Grecia. Cei 12 salvatori au fost mobilizați în localitatea Diavata, în zona industrială de la periferia orașului.

Ajunși la locul incendiului, salvatorii moldoveni au acționat împreună cu pompierii greci și au lichidat focarul în jurul orei 20:30. Aceștia au răcit zonele afectate, au verificat terenul pentru a depista focarele ascunse și au prevenit reaprinderea vegetației.

Totodată, pompierii moldoveni au asigurat alimentarea cu apă a autospecialelor colegilor greci.

Salvatorii moldoveni continuă misiunea în Grecia

Pompierii moldoveni continuă să monitorizeze situația din zona de responsabilitate și mențin legătura cu autoritățile elene pentru a putea interveni rapid în cazul apariției unor noi focare.

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Intervenția pompierilor / IGSU

Intervenția pompierilor / IGSU

Intervenția pompierilor / IGSU

Pompierii moldoveni, detașați în Grecia

Cel de-al doilea contingent de pompieri moldoveni a plecat în Grecia pe 30 iulie. Echipa este formată din 24 pompieri și dispune de patru unități de tehnică. Aceștia participă la misiunea organizată prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene și oferă sprijin autorităților elene în perioada cu risc ridicat de incendii.

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