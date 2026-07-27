Pompierii din Republica Moldova, aflați în misiune în Grecia, au intervenit la un nou incendiu forestier izbucnit în apropierea orașului Salonic. Misiunea a durat peste patru ore, iar flăcările au fost stinse înainte să ajungă la zonele locuite.

Potrivit IGSU, intervenția a avut loc în seara zilei de 26 iulie, în apropierea localității Pilea, la sud de Salonic.

La misiune au participat 12 pompieri moldoveni și patru autospeciale. Aceștia au acționat alături de echipele din Grecia pentru stingerea incendiului.

La sosirea echipajelor, focul se extindea rapid din cauza temperaturilor ridicate și a vântului puternic, existând pericolul ca flăcările să ajungă la locuințele din apropiere.

După peste patru ore de intervenție, incendiul a fost lichidat, fiind împiedicată extinderea acestuia.

Intervenția pompierilor/ IGSU

Intervenția pompierilor/ IGSU

Intervenția pompierilor/ IGSU

Intervenția pompierilor/ IGSU

Pompierii moldoveni se află în Grecia în cadrul unei misiuni internaționale de sprijin pentru stingerea incendiilor forestiere, care se desfășoară în perioada 14 iulie – 1 august.

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