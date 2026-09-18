Mister în jurul bubuiturii auzite în această noapte la Colonița. Localnicii au fost treziți de zgomotul puternic, însă primarul localității spune că aceasta nu s-ar fi produs pe teritoriul satului.

„Cu referire la bubuitura care s-a auzit în această noapte la Colonița, toți locuitorii au auzit-o. Poliția verifică, dar această explozie nu a fost pe teritoriul satului Colonița”, a declarat Angela Zaporojan.

„Dacă vedeți resturi, nu vă apropiați”

Primarul le recomandă locuitorilor să fie prudenți și să nu se apropie de eventuale obiecte sau resturi care ar putea fi găsite în zonă.

„Dacă cineva dintre dumneavoastră va vedea resturi de la explozie sau ceva care ar pune viața în pericol, vă rog frumos să nu vă apropiați și imediat să sunați la 112”, a mai transmis Angela Zaporojan.

Obiectul nu a fost încă localizat

Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a precizat că obiectul care ar fi stat la baza exploziei auzite în această dimineață în zona de sud-vest a satului Colonița, în direcția localității Tohatin, nu a fost, deocamdată, identificat și localizat. Poliția a suplimentat echipele aflate în teren și a mobilizat inclusiv echipe de drone, care survolează zona pentru a stabili locul în care s-ar putea afla obiectul și traiectoria acestuia.

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Bubuitură puternică auzită în zona Colonița-Tohatin

O bubuitură puternică a fost auzită în această dimineață, în jurul orei 04:20, în zona de sud-vest a satului Colonița, în direcția localității Tohatin. Mai mulți cetățeni au sesizat Poliția prin intermediul Serviciului 112.

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