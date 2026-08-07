Avaria înregistrată la linia electrică de 330 kV Bălți–Dnestrovsk nu a afectat alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din nordul Republicii Moldova, anunță RED-Nord. Potrivit operatorului, furnizarea energiei electrice continuă în regim normal, în timp ce Moldelectrica desfășoară lucrările de remediere a infrastructurii avariate.

Potrivit RED-Nord, toate deranjamentele provocate de fenomenele meteorologice severe în rețelele de distribuție au fost remediate până la 7 august, ora 12:00, iar alimentarea consumatorilor afectați a fost restabilită integral.

Echipele operative ale companiei rămân mobilizate pentru eventuale intervenții, în contextul în care Codul galben de instabilitate atmosferică este valabil până la 8 august 2026.

Citeste si : Cod Galben de instabilitate atmosferică în Republica Moldova: sunt prognozate descărcări electrice, grindină și vijelii. Cât timp va fi valabilă avertizarea - FOTO

Specialiștii recomandă populației să evite apropierea de conductoarele electrice căzute la pământ sau de instalațiile electrice avariate și să raporteze eventualele defecțiuni din rețea.

Avaria provocată la linia electrică de 330 kV Bălți–Dnestrovsk

Aproximativ zece piloni ai liniei electrice de 330 kV Bălți–Dnestrovsk au fost avariați sau doborâți. Ministerul Energiei a anunțat că sunt căutate soluții pentru grăbirea lucrărilor de restabilire.

Citeste si : Linia de înaltă tensiune Bălți–Dnestrovsk, grav avariată după prăbușirea a aproximativ 10 piloni în urma furtunii. Echipele Moldelectrica au intervenit în teren

*Sursa video: Facebook/ Moldelectrica