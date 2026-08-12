Operatorul național al rețelei de transport al energiei electrice, Moldelectrica, urmează să fie reorganizat în societate pe acțiuni cu capital integral de stat. Proiectul hotărârii de Guvern este pregătit pentru aprobare, iar autoritățile dau asigurări că reorganizarea nu înseamnă privatizarea companiei, statul urmând să rămână unicul acționar.

Potrivit ministerului Energiei, reorganizarea este necesară pentru a respecta o obligație legală restantă încă din 2019 și angajamentele asumate de Republica Moldova față de Comunitatea Energetică Europeană și partenerii internaționali care finanțează proiecte strategice în domeniul energetic.

Ministerul Energiei: Infrastructura energetică strategică va rămâne în proprietatea statului

Noua formă de organizare va introduce reguli mai clare de guvernanță corporativă și va consolida independența operatorului sistemului de transport al energiei electrice. Autoritățile susțin că aceste schimbări vor facilita implementarea proiectelor de modernizare a rețelei și vor spori încrederea finanțatorilor internaționali.

Ministerul Energiei precizează că infrastructura energetică strategică va rămâne în proprietatea statului.

„Rețelele electrice de transport, stațiile electrice și celelalte bunuri din domeniul public nu își vor schimba regimul juridic, iar societatea pe acțiuni va prelua toate drepturile și obligațiile actualei Î.S. „Moldelectrica”, inclusiv contractele aflate în derulare", explică responsabilii.

După aprobarea hotărârii de Guvern, aceasta va intra în vigoare peste o lună de la publicare.