Republica Moldova ar putea avansa mult mai repede decât Ucraina în procesul de aderare la Uniunea Europeană, iar cele două state ar putea avea, în cele din urmă, parcursuri separate. Comisia Europeană pregătește o foaie de parcurs mai prudentă pentru Kiev, cu obiective limitate pentru anul 2027, în timp ce Chișinăul ar putea încheia negocierile în peste 20 de domenii, potrivit unui document obținut de publicația Politico .

Documentul face parte din pachetul privind extinderea Uniunii Europene, pe care Comisia Europeană urmează să îl prezinte miercuri.

Ucraina, îndemnată să accelereze reformele

Bruxellesul cere autorităților de la Kiev să accelereze semnificativ reformele în domeniul statului de drept. Potrivit documentului, îndeplinirea principalelor cerințe în acest sector, în prima jumătate a anului 2027, este necesară pentru ca negocierile pe anumite domenii de politică să poată fi încheiate provizoriu.

Foaia de parcurs identifică șapte domenii în care Ucraina ar putea încheia provizoriu negocierile în 2027. Totodată, documentul arată că țara mai are de făcut pași importanți până la aderarea la blocul comunitar, iar războiul cu Rusia îngreunează implementarea reformelor necesare.

Moldova ar putea avansa mai repede decât Ucraina

Deși Republica Moldova și Ucraina au obținut împreună statutul de țări candidate la aderarea la UE, în iunie 2022, iar negocierile oficiale au fost lansate în aceeași zi, evoluțiile celor două state încep să se diferențieze.

Potrivit documentului consultat de Politico, în timp ce Ucraina ar putea încheia provizoriu negocierile în șapte domenii în 2027, Republica Moldova ar putea face acest lucru în peste 20 de domenii.

Astfel, Bruxellesul ia în calcul o abordare diferită pentru cele două țări, iar procesele lor de aderare ar putea să nu mai avanseze în paralel, așa cum s-a întâmplat până acum.

Negocierile de aderare la UE ar putea fi încheiate în primul trimestru din 2028

Parcursul european al Republicii Moldova, amenințările de securitate și independența energetică au fost principalele subiecte abordate de premierul Vasile Tofan la două evenimente internaționale desfășurate pe 3 noiembrie. Șeful Guvernului a participat online la Summitul privind extinderea Uniunii Europene, organizat de Euronews la Bruxelles, și a transmis un mesaj video participanților la Simpozionul European pentru Energie.

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Moldova a deschis deja două clustere de negocieri în 2026

Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar în 2026 procesul de negocieri a avansat cu deschiderea unor noi capitole. Pe 15 iunie au fost deschise negocierile pentru Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, iar pe 14 iulie pentru Clusterul 6 – „Relații externe”. Ulterior, la 7 octombrie Chișinăul a fost invitat să prezinte pozițiile pentru alte două clustere, care vizează piața internă, competitivitatea și creșterea economică.

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