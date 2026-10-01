Republica Moldova trebuie să transforme parcursul european în investiții, infrastructură modernă și o economie mai productivă. Este mesajul transmis de premierul Vasile Tofan după întrevederea de la Chișinău cu comisarul european pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis. Cei doi oficiali au discutat despre reformele necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană, implementarea Planului de Creștere și atragerea de noi investiții.

Premierul a declarat că integrarea europeană reprezintă principala direcție strategică a Guvernului și că rezultatele acestui proces trebuie să fie resimțite direct de cetățeni.

Unul dintre principalele subiecte abordate a fost Planul de Creștere pentru Republica Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro. Potrivit lui Vasile Tofan, banii trebuie transformați în proiecte care să genereze dezvoltare economică și să atragă investiții private.

Premierul a subliniat că Guvernul își propune să mențină disciplina fiscală și să gestioneze responsabil atât resursele naționale, cât și fondurile oferite de partenerii europeni.

„Trebuie să asigurăm un impact maxim pentru fiecare euro și fiecare leu cheltuit. Asta înseamnă mai multe investiții private, o economie mai productivă și un stat care folosește responsabil banii contribuabililor”, a declarat Vasile Tofan.

Peste 500 de milioane de euro au fost deja puse la dispoziția Moldovei

Comisarul european Valdis Dombrovskis a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de implementare a reformelor. Oficialul european a anunțat că peste 500 de milioane de euro din cadrul Planului de Creștere au fost deja puse la dispoziția țării.

În prezent, Comisia Europeană evaluează reformele asumate de autoritățile de la Chișinău până în iunie 2026. În funcție de rezultatele acestei evaluări, Republica Moldova ar putea primi o nouă tranșă, în valoare de 157 de milioane de euro.

Investiții de 641 de milioane de euro, anunțate în iunie

Un alt punct important este atragerea investițiilor. La Conferința de Investiții pentru Moldova, organizată în luna iunie, instituțiile financiare internaționale și investitorii privați au anunțat investiții în valoare de 641 de milioane de euro.

Potrivit oficialilor, aceste resurse trebuie să contribuie la modernizarea economiei, dezvoltarea infrastructurii și creșterea productivității.

Dombrovskis a subliniat că apropierea economică de Uniunea Europeană trebuie să aducă beneficii vizibile pentru populație și a dat asigurări că Bruxelles-ul va continua să sprijine Republica Moldova.

„Trebuie să profităm la maximum de oportunitățile integrării economice cu Uniunea Europeană, astfel încât fiecare gospodărie să simtă beneficiile. Moldova poate conta pe sprijinul nostru în drumul său către aderarea la Uniunea Europeană. Vom fi alături la fiecare pas”, a declarat Valdis Dombrovskis.

Guvernul își propune să mențină ritmul reformelor

Vasile Tofan a reiterat că autoritățile vor să mențină ritmul reformelor și să pregătească Republica Moldova pentru următoarele etape ale procesului de aderare.

„Integrarea europeană este proiectul nostru național. Este ideea care ne unește și care ne ajută să construim o țară mai productivă și mai bine guvernată”, a declarat premierul.

Șeful Executivului a mai spus că obiectivul autorităților este ca Republica Moldova să ajungă la finalul procesului de aderare și să devină stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.